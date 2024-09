Faut-il souscrire une assurance incendie en cas de location?

Si vous êtes propriétaire d’un logement et que vous ne le louez pas, vous n’êtes pas encore légalement obligé de souscrire une assurance incendie. Si vous louez votre bien, la réglementation en matière d’assurance incendie diffère d’une région à l’autre.

La plupart des Belges qui possèdent une maison souscrivent une assurance incendie ou une assurance habitation, mais la loi ne l’exige pas si vous ne louez pas votre bien. Vous avez néanmoins tout intérêt à en souscrire une, car cette assurance vous offre, en tant que propriétaire, une protection complète de votre bien. Les personnes qui contractent un prêt hypothécaire sont également généralement tenues par le prêteur de souscrire une telle assurance.

Les termes « assurance incendie » et « assurance habitation » sont utilisés indifféremment. L’assurance incendie couvre également d’autres risques que le feu: les dommages causés par les courts-circuits, les dégâts des eaux et les bris de glace.

En tant que propriétaire bailleur

Si vous louez votre bien, la réglementation varie selon les régions. En région flamande, vous devez souscrire une assurance habitation en tant que propriétaire depuis 2019. Si vous louez un bien en région bruxelloise ou wallonne, cette obligation ne s’applique pas au bailleur. Elle est néanmoins recommandée à tous les propriétaires, même si le locataire dispose de sa propre assurance habitation. Pour le locataire, le bien est couvert à sa valeur réelle et non à sa valeur à neuf. Et dans certains cas, comme les dégâts causés par une tempête, le locataire n’est pas non plus responsable et c’est le propriétaire qui doit alors payer les frais de réparation. Dans ce cas, mieux vaut être assuré.

En tant que locataire

Les locataires sont-ils obligés d’assurer le bien? En Flandre et en Wallonie, ils sont obligés de souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilité locative, à Bruxelles ils ne le sont pas. Ils peuvent également assurer leur contenu. Il est toutefois possible que le propriétaire oblige le locataire, par le biais du bail, à souscrire une assurance incendie.