Combien le nouveau bon d’État vous rapportera-t-il? Utilisez notre calculateur

Le bon d’État à un an qui sera émis le 16 septembre sera accompagné d’un coupon brut de 2,75%, a annoncé l’Agence fédérale de la Dette. En tenant compte du précompte mobilier de 30% d’application, le taux d’intérêts net sera dès lors que d’1,925%.

Quatre fois par an généralement, l’Agence de la dette lance un bon d’État, destiné à l’investisseur particulier. Un précompte mobilier de 30% est d’application, sauf pour celui de septembre 2023 lorsque le taux avait été exceptionnellement réduit à 15% afin de stimuler le marché des taux d’intérêt. Cette fois-ci, deux bon d’État sont proposés: à un an, et à 10 ans. Le coupon du bon d’État à 1 an s’élèvera à 2,75%. Celui à 10 ans, aussi émis le 16 septembre, sera, quant à lui, de 2,80%.

La période de souscription aux nouveaux bons d’État se déroulera de ce jeudi 5 au vendredi 13 septembre inclus, et jusqu’au 12 septembre pour les personnes passant directement par le service des Grands Livres de l’Agence de la Dette (avec réception des fonds au plus tard le 13 septembre).

Ce lancement intervient avec quelques jours de retard par rapport à l’émission traditionnelle du 3e trimestre. Normalement, la période de souscription démarre en effet fin août. Un délai de quelques jours a cependant été retenu afin de coïncider avec les versements liés au bon d’État à un an de l’an dernier, qui avait rapporté 22 milliards d’euros. Le paiement sera fait le 4 septembre de manière à ce que les épargnants puissent éventuellement placer leur argent dans le nouveau bon d’État.

Bon d’État: qu’est-ce que c’est?

Un bon d’État est la même chose qu’un compte à terme, mais il est proposé par l’État et non par votre banque. A l’échéance, qui dans ce cas est exactement dans 1 an (ou 10 ans), l’État vous remboursera votre mise de départ, plus un coupon brut de 2,75% (ou 2,80% dans le cas du bon d’État à 10 ans).

Ce coupon sera soumis au précompte mobilier (30% pour le nouveau bon d’État), prélevé directement à la source. En net, il restera donc respectivement 1,925% et 1,96%.

Combien investir et qu’est-ce qu’on y gagne?

Le montant minimal à investir est de 100 euros, il n’y a pas de plafond. Voici un calculateur pour vous donner une idée des sommes que vous pourriez avoir:

Calculateur de Bons d’État

Combien les nouveaux bons d’État vous rapporteraient-ils? Quel montant souhaiteriez-vous placer? (le chiffre doit être un multiple de 100) Choisissez une durée 1 an 10 ans Vous aurez après 1 an : 0,00 € En récupérant la somme investie, le gain total est de : 0,00 €

Le remboursement du capital est garanti à l’échéance par l’État belge. C’est-à-dire que pour être assuré d’un rendement net de 1,925%, il vaut mieux ne pas toucher à son argent et conserver son bon d’Etat pendant un an. Son prix peut en effet varier au cours de sa durée, à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des taux d’intérêt.