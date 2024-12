La mesure concernant le précompte professionnel sur les indemnités d’invalidité, initialement annoncée pour début 2025, est reportée. Ce n’est qu’à partir du 1er janvier 2026 qu’un précompte professionnel sera prélevé sur les allocations perçues par les personnes en invalidité.

Actuellement, un éventuel précompte professionnel n’est prélevé que sur les indemnités versées durant la première année d’incapacité de travail (incapacité primaire). Il avait été annoncé qu’à partir du 1er janvier 2025, un précompte professionnel serait également retenu sur les allocations des personnes en invalidité (après la première année d’incapacité). Cette mesure visait à éviter que les bénéficiaires ne soient confrontés à un montant élevé lors du calcul annuel des impôts. Cette retenue serait effectuée par la mutualité du travailleur, salarié ou indépendant.

Cependant, l’INAMI (Institut national d’assurance maladie-invalidité) annonce que cette mesure est reportée d’un an. Ce n’est donc qu’à partir du 1er janvier 2026 qu’un précompte professionnel sera prélevé sur les indemnités perçues en période d’invalidité.

Une retenue adaptée à chacun

La situation de chacun est différente sur le plan fiscal. En fonction, entre autres, de la charge familiale, des rémunérations provenant d’activités et d’autres revenus. Pour éviter que l’application de ce précompte n’aboutisse à un prélèvement anticipé trop élevé par rapport au montant final qui aurait été dû lors de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, un groupe de travail technique se penche sur la question. Il est composé de représentants du SPF Finances, des mutualités (CIN) et de l’INAMI. Ce groupe de travail a pour mission d’élaborer un règlement qui vise une approche plus ciblée de l’obligation de précompte professionnel, pour que la mesure puisse entrer en vigueur sans heurts le 1er janvier 2026.

Source: Inami