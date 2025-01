L’épargne devient moins rentable: à quoi devez-vous vous attendre?

La Banque centrale européenne (BCE) a récemment abaissé ses taux directeurs. De quoi entraîner une diminution des taux d’épargne dans de nombreuses banques dès ce 1er janvier. Cette baisse s’accompagne également d’une limitation de la prime de fidélité. Quelle conséquence pour votre épargne?

Une réglementation, visant à encadrer les rendements des comptes d’épargne réglementés, impacte directement les banques et les épargnants. Ainsi, dès ce 1er janvier, les banques ne pourront plus offrir une prime de fidélité supérieure à 1,70%. Et pour cause: la prime de fidélité ne peut pas dépasser la moitié du taux de base maximum autorisé. Actuellement, ce taux de base est plafonné à 3%, ou au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) si celui-ci est plus élevé. Depuis la dernière baisse des taux par la BCE en décembre, ce taux de refinancement est fixé à 3,40%, mais le plafond pour le taux de base reste limité à 3%. Pour certains épargnants, cela signifie que les taux actuellement pratiqués devront être revus à la baisse.

Certaines banques profitent de cette baisse des taux directeurs pour revoir également leur taux de base à la baisse sur certains comptes d’épargne. Ce double impact – sur les primes de fidélité et les taux de base – pourrait donc rendre certains comptes moins attractifs pour les épargnants en quête de rendement. Tour d’horizon.

Les changements pour votre épargne en 2025

Dans le tableau ci-dessous, on remarque que 9 banques ont ajusté les taux de leurs comptes d’épargne. Êtes-vous concerné?