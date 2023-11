Les assureurs lancent un outil pour accélérer le remboursement des frais médicaux

L’union professionnelle Assuralia et sept assureurs (AG Insurance, Allianz, AXA, Belfius, DKV, Ethias, Justitia) lancent un outil commun qui doit accélérer le remboursement des frais médicaux. AssurMed est la suite de la plateforme AssurPharma, lancée en 2015.

Environ 3 millions d’attestations ont été envoyées par voie numérique l’an dernier entre les pharmaciens et les assureurs grâce à AssurPharma, indique Assuralia. Les assureurs peuvent alors rembourser plus rapidement les frais pharmaceutiques des patients en évitant des étapes administratives.

Son successeur baptisé AssurMed permettra désormais le traitement systématique par voie numérique des frais de soins ambulatoires, comme la visite chez un médecin généraliste, un dentiste ou un kinésithérapeute (dans un second temps).

« Afin de bénéficier d’un remboursement plus rapide de ses soins de santé, le patient assuré doit donner une seule fois son consentement pour l’utilisation structurée et sécurisée des données mentionnées sur son attestation de soins », détaillent les partenaires. « Grâce à AssurMed et au traitement de données numériques, tous les intéressés bénéficient d’un gain de temps qui permet au patient d’être plus rapidement indemnisé par l’assureur. »

Le consentement peut être donné via la plateforme www.assurmed.be ou en utilisant un portail de santé tel que Helena.

Selon Assuralia, près de 6 millions de patients pourront bénéficier d’une administration plus efficace de leurs frais facturés par des médecins généralistes, dentistes et kinésithérapeutes. Le remboursement de la facture peut être jusqu’à 5 jours ouvrables plus rapide que dans le cadre de la procédure actuelle.

D’autres assureurs pourront adhérer au projet ultérieurement.