Plus de deux ans d’attente pour obtenir des primes à la rénovation en Wallonie

Interpellé par Les Engagés sur les lenteurs du système des primes pour l’isolation et la rénovation des logements, le ministre wallon de l’Energie, Philippe Henry, a annoncé des recrutements « pour accélérer le traitement » de ces primes.

« Nous avons agi et continuons d’agir sur le front des ressources humaines pour accélérer le traitement des primes à la rénovation: 5 emplois CDD pour renforcer l’équipe des primes du département énergie ont été pourvus; les équipes de traitement ont été récemment renforcées par des agents du fond des calamités et enfin, faisant suite aux accords du conclave budgétaire, je présenterai ce jeudi au gouvernement une proposition d’opérationnalisation directe en augmentant l’équipe de traitement des primes du département énergie de 12 personnes supplémentaires pour 2 ans », a détaillé le ministre.

« Ce sont des ressources tout à fait significatives, qui doublent quasiment l’équipe actuelle de traitement du département énergie et qui vont permettre de réduire très rapidement les délais », a-t-il ajouté.

Augmentation du nombre de demandes

Selon Les Engagés, l‘attente pour recevoir les primes prévues et lancer les travaux énergétiques est aujourd’hui « hallucinante ». « Il faut aujourd’hui plus de 6 mois pour traiter une demande de prime d’audit! En ce qui concerne les primes pour les petits travaux et toiture, le délai d’un an est même dépassé puisque l’administration traite les dossiers du 1er novembre 2022. Quant aux rapports de suivi de travaux pour conclure le paiement de la prime, c’est plus de 9 mois qu’il faut attendre. Bref, pour une famille qui veut rénover énergétiquement son habitation, elle doit compter plus de deux années d’attente administrative », a ainsi pointé le chef de groupe du parti au parlement wallon, François Desquesnes.

« Bien entendu, l’augmentation importante du nombre de demandes de primes crée des défis en termes de gestion administrative. Mais les délais que vous citez sont une image partielle et très partiale de la réalité », lui a répondu le ministre Henry en rappelant que la majorité des primes est traitée par la Société Wallonne du Crédit Social (la SWCS) ainsi que par le Fonds Wallon du Logement (le FWL). « Les délais de traitement des primes avec la SWCS non seulement sont moindres, mais en plus elles sont combinées automatiquement avec des prêts à 0%, qui facilitent largement les démarches pour les ménages et permettent l’accès à la rénovation à moindre coût pour un plus grand nombre », a-t-il ajouté.