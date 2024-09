Réservation en ligne: ne vous laissez pas manipuler

Les plateformes de réservation d’hôtels ou de logements utilisent des astuces pour vous faire croire que vous avez trouvé la perle rare. Ouvrez l’œil!

Pour la plupart, les vacances touchent à leur fin. Mais pour certains, c’est la période hors-saison qui commence! L’association de consommateurs néerlandaise Consumentenbond accuse des plateformes comme Booking.com et Agoda.com de tromper les utilisateurs avec de fausses réductions, des prix incomplets, et une prétendue pénurie de logements. Patrick Wessels, psychologue spécialisé en consommation, a mis en lumière plusieurs pratiques controversées.

Fausses réductions et prix incomplets

Une des techniques consiste à afficher des réductions (avec les fameux codes promos) qui ne sont pas réellement appliquées ou basées sur des prix artificiellement gonflés. Une autre technique de manipulation consiste à présenter des prix qui n’incluent pas tous les frais, comme les taxes ou les frais de service. Par exemple, une chambre au Park Central Hotel de New York affichée à 211 € par nuit sur Booking.com nécessite en réalité l’ajout de 75 € de taxes et de suppléments. Dans un autre cas, 113 € par nuit sont ajoutés. Vous voyez un prix attractif et vous cliquez ? Mais à la fin de la réservation, une autre somme est ajoutée. Bien des clients vont poursuivre leur achat malgré tout, car sinon ils considéreront avoir perdu leur temps.

Fausse rareté

Les plateformes utilisent des messages comme «plus qu’une chambre libre» ou «réservé 5 fois aujourd’hui» pour pousser les utilisateurs à réserver rapidement. «Il s’agit d’une façon vicieuse de créer la pénurie, estime Patrick Wessels. Si vous faites croire que seules deux chambres sont encore disponibles, vous augmentez la probabilité qu’un client achète par crainte de ne pas avoir de chance autrement.» Des grandes chaînes de prêt-à-porter utilisent une technique similaire en ne mettant en rayon qu’un nombre limité de pièces pour certaines tailles. L’expert critique également la gestion «douteuse» des avis des clients, notant que les avis les plus critiques ne sont pas comptabilisés.

Il suffit souvent de suivre trois règles d’or. La première est de naviguer discrètement, d’utiliser différents navigateurs internet, d’effacer vos données de navigation ou d’utiliser le mode navigation privée pour empêcher la collecte de cookies et ainsi éviter une tarification en votre défaveur. La seconde est de prendre garde aux avis clients, de les aborder avec un esprit critique, car les plateformes contrôlent les avis et les notes (les fameuses étoiles). Enfin, troisième et dernière règle qui vaut de l’or, il faut toujours remonter à la source, c’est-à-dire réserver directement auprès de l’hôtel ou du loueur de chambres. Et ce, sans passer par une plateforme, ce qui garantit souvent un prix plus bas.