Tout savoir sur les pensions légales 

Le Service Pensions vous invite à écouter « Parlons Pension », son nouveau podcast mensuel dédié à cette étape de la vie du travailleur. Des experts répondent à toutes vos questions sur la pension légale dans un langage clair et simple. À retrouver sur toutes les grandes plateformes d’écoute.

Comment planifier sa pension, la demander, ou travailler tout en étant pensionné? Les réponses se trouvent dans le nouveau podcast du Service Pensions. Ce service d’audio à la demande s’intitule « Parlons Pension ». Son objectif? Informer les citoyens de manière vérifiée à propos des pensions légales en Belgique. Car ce sont bien des experts qui partagent leurs connaissances et répondent aux questions les plus fréquentes dans un langage clair, pas fragmenté, tout en veillant à ne pas assommer les auditeurs de détails. Pour les informations plus détaillées et personnalisées, le citoyen est renvoyé vers « mypension.be » ou les autres canaux de communication de ce service public.

Ces modules de 10-15 minutes sont disponibles sur toutes les grandes plateformes de podcasts comme Youtube, Apple Podcasts, Spotify…

Et dorénavant, chaque mois, le Service Pension publiera un épisode sur son site web et sur les plateformes de podcast. Les prochaines émissions auront pour objet : la pension minimum ; ce qui se passe lors du décès d’un conjoint ? ; la Garantie de revenu aux personnes âgées (Grapa) ; l’âge de la pension.

www.sfpd.fgov.be/fr/mediamix/podcast