Comment entretenir ses meubles de jardin avant l’hiver?

Feuilles mortes, pluie... Vous n’avez pas encore rangé votre terrasse et vos meubles font aujourd’hui grise mine. Voici quelques astuces pour leur redonner une seconde jeunesse.

En suivant ces étapes, vos meubles de jardin resteront en bon état pour profiter des beaux jours l’année prochaine! Mais attention, les soins apportés vont dépendre des matériaux de votre mobilier.

Meubles en PVC

Les meubles en plastique doivent être impérativement mis à l’abri hors saison (au sec, loin du gel). Pour les nettoyer, utilisez une éponge douce avec de l’eau tiède savonneuse. Évitez les produits abrasifs qui pourraient rayer la surface. Ils peuvent être repeints avec une peinture spéciale extérieure, pour raviver les couleurs. Enfin, appliquez un vernis protecteur sur le mobilier afin de le protéger des rayons UV.

Meubles en bois (teck, eucalyptus, pin)

Ces bois sont extrêmement résistants, il est donc possible de les laisser à l’extérieur par tous les temps, cependant, ils auront tendance à ternir. Pour nettoyer ces meubles, brossez-les délicatement afin d’enlever les résidus. Utilisez de l’eau tiède savonneuse pour un nettoyage plus approfondi. Pour ceux qui veulent récupérer la teinte originelle, il est conseillé de poncer les meubles légèrement (toujours dans le sens des nervures du bois), d’utiliser un dégrisant qui va ouvrir les veines du bois afin que celui-ci boive l’huile (huile spécifique pour bois exotiques) que vous appliquerez au chiffon doux. À faire une fois par an, pas davantage au risque de voir le bois prendre une teinte très foncée au fil du temps. Si possible, rentrez-les dans un garage ou un abri de jardin. Sinon, couvrez-les avec une bâche respirante pour éviter la condensation.

Meubles avec toile

Lavez les toiles avec une brosse douce, de l’eau tiède et un peu de savon. Rincez abondamment et laissez sécher complètement avant stockage. Remplacez les toiles endommagées si nécessaire. Rangez-les à l’abri de l’humidité pour éviter les moisissures.

Meubles en rotin naturel ou synthétique

Les meubles en rotin sont magnifiques dans un jardin fleuri mais demeurent très fragiles et peuvent se dégrader très rapidement. Ils sont d’ailleurs plus adaptés dans une véranda ou sous une terrasse couverte. Si vos meubles sont sales, lavez-les à l’eau et au sel marin et séchez-les avec un chiffon. S’ils sont très sales, ajoutez un peu d’ammoniaque à votre eau savonneuse et rincez abondamment. Évitez l’excès d’eau, qui peut déformer le matériau. En dernier recours, repeignez-les ou patinez-les. Pour le rangement, privilégiez un endroit sec et tempéré pour le rotin naturel, car il craint l’humidité et le gel.

Meubles en fer forgé

Le classique fer forgé, star des jardins romantiques, ne supporte bien évidemment pas la rouille. Il s’agira donc d’enlever les taches de rouille naissante à la paille de fer ou à la brosse métallique. Si la rouille devait être plus profondément installée, appliquez de l’antirouille voire carrément un hydro-sablage. Si vous désirez repeindre votre mobilier en fer forgé, appliquez un stabilisateur de rouille, puis seulement mettez deux couches de laques pour le métal. Avant l’hiver, rentrez-les ou couvrez-les avec une housse de qualité. Placez-les sur une surface sèche pour éviter tout contact prolongé avec l’humidité.

Meubles en aluminium

Les meubles en aluminium sont particulièrement prisés dans les jardins contemporains. Ce sont également les plus facile à entretenir. Il suffit de les nettoyer à l’eau savonneuse avec un chiffon pour ne pas rayer l’aluminium. Séchez le mobilier pour éviter les traces de savon. Peu sensible au gel, l’aluminium peut rester à l’extérieur, mais mieux vaut le protéger avec une housse pour éviter les salissures.