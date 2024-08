Comment se débarrasser des limaces au jardin

Les limaces étaient omniprésentes ce printemps, dévorant tout sur leur passage. Comment limiter l’impact de ces ravageuses de jardin ?

Mauvaise nouvelle: il n’existe aucune méthode infaillible pour se débarrasser les limaces et escargots. Tout au plus peut-on combiner différentes tactiques pour juguler leur prolifération. Le ramassage à la main, tôt le matin ou tard le soir, constitue ainsi une première approche. Pour s’éviter une chasse hasardeuse, l’idée est ici de créer des abris, dans lesquelles les gastéropodes vont avoir tendance à se regrouper: pierres plates, planches ou tuiles posées à même la terre, ou encore écorces de pamplemousse (ils raffolent de leur odeur), face peau vers le haut. Une coupelle remplie de bière constitue un appât irrésistible, qui plus est mortel, mais attention: l’odeur risque bien d’attirer toutes les limaces des environs, mieux vaut donc disposer le piège hors du potager ou du parterre attaqué.

Si les limaces possèdent bien quelques prédateurs naturels (hérissons, crapauds, carabes, grives…), il n’est pas toujours facile de les attirer. En revanche, si vous avez de la place pour une petite basse-cour, le canard coureur indien, chasseur infatigable, constitue un allié domestique infaillible.

Les méthodes chimiques sont à employer avec discernement: les molluscicides à base de métaldéhydes sont à proscrire, car toxiques pour les animaux domestiques et quantité d’organismes utiles. Préférez les granulés à base de phosphate de fer, peu toxiques pour l’environnement et inoffensif pour les animaux non-ciblés. Assez efficace: la pulvérisation de nématodes, parasites naturels des gastéropodes, via une poudre mouillable et applicable à l’arrosoir.

Quant aux « barrières physiques » (cendres, coquilles d’œufs brisées, marc de café...), le résultat s’avère souvent très aléatoire!