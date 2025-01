Épiphanie: et si on changeait les codes de la galette de Rois?

Vous vous êtes lassé de la recette traditionnelle à base de pâte feuilletée et d’une crème frangipane? Pour revisiter votre galette des Rois, faites preuve d’originalité: forme, parfum, décorations... Tout est possible pour la rendre encore plus savoureuse!

Un peu sèche la galette des rois? Si désormais, de nombreuses boulangeries ont adopté la version fourrée à la compote de pommes, il y a d’autres astuces pour en améliorer la texture et la goût. Et pour les perfectionnistes, on multiplie les formes.

On modifie la garniture

À l’origine, seuls quelques ingrédients suffisent pour réaliser ce mets à déguster en famille. Et si vous ajoutiez l’un ou l’autre élément pour pimper la recette traditionnelle? Réinterprétez l’exquise pâtisserie selon vos goûts et vos envies:

Des fruits : à l’orange, aux pommes, aux poires, aux fruits rouges, à la mandarine, au citron... Ajoutez des fruits frais, de la confiture, des arômes ou des fruits secs, tout simplement. Succès garanti!

Des tas de bonnes choses : pour plus de gourmandise, optez pour du chocolat, du praliné, du caramel au beurre salé...

Des arômes: pour les puristes, nul besoin de modifier la recette. Aromatiser la frangipane peut déjà faire toute la différence. Ajoutez une simple cuillère de rhum, d'essence de vanille, de fleur d'oranger... à votre pâte pour souligner son goût savoureux. Jouez également avec les épices pour parfaire votre recette. Gingembre, cannelle, mélanges pour spéculoos... Tous les goûts sont permis!

On varie la forme

Pour ceux qui apprécient le goût pur de la frangipane, on mise cette fois sur le visuel. La galette des Rois peut très bien se décliner sous plusieurs formes! Voici quelques idées: