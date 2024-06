Évadez-vous et découvrez la vallée de la Semois et de la Sambre... sans voiture!

Vous avez bien besoin de décompresser et de vous changer les idées? Que diriez-vous de découvrir l’un des plus beaux coins de la Wallonie, sans subir des heures de route? Testez éVasion, une ligne de bus TEC qui relie Bouillon à Orval! Petit plus: cette année, une ligne supplémentaire vous emmène jusqu’à l’abbaye d’Aulne.

Cet été, voyagez sans prise de tête, à la découverte de lieux incontournables en Wallonie: la vallée de la Semois et de la Sambre. Des paysages à couper le souffle, à admirer sans vous soucier de chercher (ni de payer) une place de parking! Du 6 juillet au 25 août, le Tec mettra deux lignes estivales en service pour permettre aux touristes de se rendre en bus d’Orval à Bouillon mais aussi de Charleroi à l’Abbaye d’Aulne.

Des circuits en bus

Les lignes éVasion, ce sont les lignes estivales du TEC, qui circulent uniquement durant les mois de juillet et d’août. Ces lignes vous permettent de faire du tourisme durable en privilégiant des déplacements en transport en commun.

Dans la vallée de la Semois

À bord de la V1 Bouillon-Orval, vous pourrez relier tous les points d’intérêt et attractions touristiques de la région. La ligne dessert 55 arrêts: chaque jour, 4 départs sont assurés depuis Bouillon, et 4 autres depuis Orval.

Que peut-on voir/faire?

Au programme de cette aventure? Des lieux historiques à découvrir, et des balades à faire au cœur des grands sites naturels de la Région.

Les sites patrimoniaux

La Semois traverse des contrées aux identités marquées. Partez à la rencontre des habitants, émerveillez-vous devant les lieux chargés d’Histoire.

Bouillon: triptyque Château, Musée Ducal et Archéoscope; Orval: Abbaye, brasserie et ruines; L’Ancien Cimetière, classé monument historique de Mortehan; Le Château médiéval d’Herbeumont; Le village de Chassepierre labellisé « Un des plus beaux villages de Wallonie »; Le Quartier du fort à Chiny: vestiges de l’ancien Château des comtes de Chiny; Paysalia, au centre de Florenville, dans les locaux du Syndicat d’initiative.

Les randonnées et grands sites naturels

Le territoire est traversé par de grands itinéraires, en particulier le GR16 et la Transemoisienne. Enfilez vos chaussures et profitez de la beauté de la nature qui s’offre à vous: de nombreux points de vue bordent la Semois, au cœur du parc national de la Vallée de la Semois. C’est la région idéale pour réaliser de belles balades! Et pour franchir l’eau, n’y allez pas à la nage, des infrastructures sont disponibles:

Le pont de claies à Cugnon (passerelle traditionnelle en bois, montée uniquement à la belle saison) ; Le viaduc d’Herbeumont (ancien pont ferroviaire de plus de 40 m de haut pour 120 m de long) ; La future passerelle himalayenne de Sainte-Cécile (35 m au-dessus de la Semois, 130 m de long) ; La passerelle du Breux à Chassepierre.

Dans la vallée de la Sambre

Une deuxième ligne étoffe l’offre de l’été: celle reliant la gare centrale de Charleroi à l’Abbaye d’Aulne. Là encore, 6 allers-retours par jour sont prévus, mais uniquement les jours de week-end ou les jours fériés. Les horaires sont calculés pour faciliter les correspondances ferroviaires en gare de Charleroi.

Que peut-on voir/faire?

Que faire à l’Abbaye d’Aulne

Des panneaux didactiques racontent l’histoire de l’Abbaye et la vie des moines cisterciens tout au long du parcours ;

Le jardin paysager et l’espace promenade vous offrent un moment de calme ;

À la taverne, vous pourrez déguster les bières de l’Abbaye ;

Un mini-golf vous attend également à côté des ruines!

Que faire à Charleroi?