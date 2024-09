Faire du vélo en Flandre occidentale, à la découverte des producteurs locaux

Des polders aux forêts, en passant par les collines et en pédalant jusqu’à la mer et aux dunes. La Flandre occidentale est LA province idéale pour s’adonner au vélo. Ses atouts séduiront tout cycliste... Un nouveau guide avec 11 itinéraires cyclables qui allient paysages et gourmandises vient d’être publié.

Envie de vous remettre en selle, tout en profitant de jolis paysages, et pourquoi pas déguster des produits locaux? La Flandre, en particulier la Flandre occidentale, est la Région idéale pour les amateurs de vélo. Sur le site de la province, vous trouverez tous les itinéraires cyclables balisés disponibles. Ceux-ci vous emmènent à travers les plus beaux lieux des quatre différentes régions. La société provinciale Westtoer a présenté un nouveau guide de poche qui allie balades à vélo et pauses gourmandes.

11 itinéraires

Les 11 nouveaux itinéraires cyclables emmènent les cyclistes à la découverte de fermes, de producteurs locaux et d’autres entrepreneurs de la « chaîne courte ». Toute une série de cafés uniques proposant des bières et des produits régionaux constitue également des étapes intéressantes le long des différents parcours. Dans ce nouveau guide, vous découvrirez notamment 180 cafés uniques de Flandre occidentale. L’occasion de faire une halte savoureuse durant votre promenade.

« Les cafés racontent une histoire unique qui ajoute une certaine plus-value pour attirer les touristes. L’accent mis sur les cafés répond en effet à l’intérêt croissant qu’ont les vacanciers pour une expérience originale et authentique », a déclaré Sabien Lahaye-Battheu, député et président de Westtoer.

Local et durable: des bières locales aux snacks

Les cafés et bars sélectionnés accordent une attention particulière aux aspects locaux et durables. La Flandre-Occidentale est un mélange de cafés populaires, de spécialistes de la bière, d’adresses musicales, de terrasses ou de cafés à la déco originale. Les bières locales, les vins de Flandre occidentale, les jus de fruits locaux, le café artisanal et les en-cas locaux sont très appréciés par un large public.

« En faisant découvrir aux cyclistes les spécialités locales et en les informant sur l’agriculture et l’horticulture régionales, nous contribuons à améliorer l’image du secteur d’une manière très simple », a déclaré Bart Naeyaert, adjoint à l’agriculture.