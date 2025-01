Flow, Golden Globe du meilleur film d’animation

Coproduit en Belgique, « Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau » vient de remporter, aux Etats-Unis, le prestigieux Golden Globe du meilleur film d’animation. Une œuvre touchante pour petits et grands.

Le pitch ? Toute vie humaine semble avoir disparu de cet univers envahi par l’eau... Alors que sa maison est dévastée, Flow trouve refuge sur un bateau peuplé de diverses espèces. Ce chat solitaire – qui a peur de l’eau – devra faire équipe avec les autres malgré leurs différences. Lors de cette odyssée, les animaux affrontent les défis et les dangers de l’adaptation à ce nouveau monde… Originalité : la narration avance par l’image et la musique puisque ce film d’animation est muet.

Lors de la 82e cérémonie des Golden Globes qui se tenait, dimanche soir, à Los Angeles, le réalisateur letton de Flow, Gints Zilbalodis, a reçu le fameux Golden Globe des mains d’Harrison Ford, sous les applaudissements de la salle. « Ce film est véritablement touché par la grâce, tant le résultat a dépassé toutes nos attentes », a déclaré le producteur belge Grégory Zalcman. « Il est le fruit du talent exceptionnel de Gints et des équipes jeunes et fantastiques des trois pays (Lettonie, Belgique et France, ndlr) qui ont uni leurs forces pour en faire le petit bijou qu’il est aujourd’hui. C’est une œuvre universelle qui parle à tout le monde, des enfants dès 6 ans aux plus âgés, émus par les aventures de ce chat et de ses compagnons. »



Déjà primé dans de nombreux festivals à travers le monde, « Flow » figure désormais parmi les favoris pour les Oscars, étant à la fois la soumission officielle de la Lettonie et un sérieux candidat dans la catégorie Meilleur Film d’Animation. L’œuvre était en compétition avec des gros titres de studio comme « The wild robot » et « Inside Out 2 ». « Flow » sort en Belgique la semaine prochaine !