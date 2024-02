Grâce aux bulbes précoces, invitez le printemps dans la maison

Inviter des bulbes précoces à la maison, c’est une bouffée de printemps avant l’heure pour égayer l’hiver qui n’en finit pas.

Narcisses, crocus, jacinthes, muscaris, tulipes, et fritillaires pointent déjà le bout du nez au jardin. Dans la nature, ces bulbes précoces printaniers qu’on a mis en terre en automne ont besoin d’un bon coup de froid avant de sortir de terre au printemps. Ceux qu’on trouve chez les fleuristes et sur les marchés depuis quelques semaines ont souvent été soumis à une cure de froid et d’obscurité chez leur producteur pour fleurir plus tôt. On aurait tort de se priver de leurs pétillantes couleurs dans la maison. Comment en tirer le meilleur parti et les faire durer?

Dans un endroit frais

A l’intérieur peut-être, mais sans oublier que ce sont des fleurs de saison froide. Pour les tenir en forme le plus longtemps possible, évitez-leur la proximité d’un radiateur. Privilégiez un endroit frais et lumineux (maximum 18 °C) plutôt qu’une pièce trop chauffée. Si vous avez un balcon visible de votre séjour, c’est encore mieux.

Un filet d’eau suffit

L’un des charmes de ces jolies printanières est qu’elles sont souvent présentées dans des pots transparents, racines visibles. C’est que, stockant leur nourriture dans leur oignon, elles n’ont pas vraiment besoin de terreau. Par contre, elles doivent boire. Un filet d’eau en contact avec les racines dans le fond leur est indispensable, mais sans que l’eau touche le bulbe...

Composez des tableaux

Deux jacinthes dans leur petit pot d’origine, c’est bien, mais une composition maison, c’est encore mieux. Pour un résultat optimal et dynamique, laissez libre cours à votre créativité. Mêlez plusieurs variétés de couleurs compatibles dans un vieux plat. Suspendez des crocus bleus dans des pots à confiture transparents. Jouez sur un mélange de jacinthes blanches avec des hellébores dans un cylindre translucide. Disposez quelques bols vintage en les garnissant de tulipes hâtives. Ou regroupez celles-ci en bouquet serré dans un vase en verre, en ne laissant dépasser que la tête...

Attention, si vous en rassemblez plusieurs dans un même contenant, veillez à ce que les bulbes ne se touchent pas. Séparez-les avec un matériau qui ne dépare pas: gravier, mousse, voire un filet de terreau.