Les lumières de la Norvège

Tout au nord du continent européen, la Norvège est magnifique en toute saison et absolument magique en hiver.

Alors qu’en été, la Scandinavie voit le soleil offrir sa lumière et ses couleurs au long de journées presque sans fin, tout semble s’inverser en hiver pour des ambiances qu’on imaginerait sombres et tristes. Pourtant d’autres spectacles vont animer les heures du jour et de la nuit. Tout d’abord ceux des soleils bas sur l’horizon qui allument les paysages et la nature, rosissent les sommets enneigés. Ensuite et surtout, les rendez-vous avec les fameuses aurores boréales, les spectres de minuit qui ondulent dans le firmament de septembre à avril.

C’est le spectacle prodigieux que tout le monde rêve de voir un jour. Ou plutôt une nuit, forcément hivernale. Les photos d’aurores et vidéos qui inondent les réseaux sociaux sont à la mode. Elles donnent une folle envie de «monter» les observer sous ces hautes latitudes durant les longues nuits d’hiver. Explorer la Scandinavie à cette saison permet également de découvrir différemment la côte et le fabuleux archipel des Lofoten. Parcourir ses paysages en voiture ou naviguer à bord d’un express côtier de la célèbre compagnie Hurtigruten est une belle aventure en soi.

Merveilleuses Îles Lofoten

Labyrinthe d’îles montagneuses et sauvages, l’archipel des Lofoten est un monde à part. Les ciels bleus qui contrastent avec les sommets enneigés ou les journées sombres et chargées de nuages qui enveloppent les montagnes offrent leurs tableaux incroyables. Surtout quand l’hiver les a tapissés d’une neige immaculée. Mais la météo n’est jamais garantie et le temps variable peut passer de la lumière aux ténèbres plus vite que dans une saga héroïque. «Il n’y a pas de mauvais temps; il n’y a que des mauvais vêtements...» affirme un proverbe norvégien question de préciser que le pays supporte bien toutes les intempéries.

Le spectacle des soleils bas sur l’horizon qui allument les paysages et la nature en rosissant les sommets enneigés est tout simplement envoûtant.

Parcourir ces paysages par la route est facile même en hiver, sauf tempête exceptionnelle. Car en cas de chutes de neige, les axes sont vite dégagés et les tunnels qui relient souvent les îles sont forcément praticables. Si les routes qui caracolent dans les paysages offrent des points de vue inoubliables sur ces côtes montagneuses ancrées dans les eaux glaciales de l’Atlantique, les sorties en mer permettent également d’admirer les falaises qui plongent dans l’océan. C’est également le temps des randonnées en raquettes et de la pratique du kayak de mer. Les eaux des fjords reflètent également les emblématiques maisonnettes rouges: les «rorbu». Quelques villages de pêcheurs se visitent comme Nusfjord. Situé à l’extrémité occidentale de l’archipel, il est fort fréquenté en été. Enserré par les massifs enneigés, il offre ses maisons blanches, rouges et jaunes sur pilotis, ses quais de bois, ses barques colorées et ses séchoirs à poissons qui témoignent de l’un des cadeaux offerts par l’océan à la fin de l’hiver: le skrei. Il s’agit du «cabillaud d’hiver» qui vient frayer et se nourrir au large. Sa pêche anime les ports dès l’aube. Et sa chair se déguste partout et à toutes les sauces.

1/6 Le Cap du Nord. 2/6 Un des bateaux de la compagnie postale Hürtigruten. 3/6 Des maisons typiques se reflètent dans les eaux d’un fjord. 4/6 Un impressionnant crabe royal rouge. 5/6 Le musée du Pôle à Tromsø. 6/6 Un des paysages qu’on peut découvrir à bord du bateau Hürtigruten. 1/6 Le Cap du Nord. 2/6 Un des bateaux de la compagnie postale Hürtigruten. 3/6 Des maisons typiques se reflètent dans les eaux d’un fjord. 4/6 Un impressionnant crabe royal rouge. 5/6 Le musée du Pôle à Tromsø. 6/6 Un des paysages qu’on peut découvrir à bord du bateau Hürtigruten. Le Cap du Nord. Un des bateaux de la compagnie postale Hürtigruten. Des maisons typiques se reflètent dans les eaux d’un fjord. Un impressionnant crabe royal rouge. Le musée du Pôle à Tromsø. Un des paysages qu’on peut découvrir à bord du bateau Hürtigruten.

Express côtiers

Au cœur de l’archipel, Stamsund est une escale et sert de point d’embarquement pour un voyage à bord d’un des navires mythiques de la compagnie postale norvégienne Hürtigruten. Ces bateaux de fret et de passagers relient Bergen tout au sud jusqu’à Kirkenes tout au nord-est du pays, presque à la frontière russe. Et ce, toute l’année, quel que soit le temps. Bateau postal et de fret, de ravitaillement et de croisière, il suit des itinéraires proposés également aux touristes. Chaque moment à bord offre ses belles surprises et ses paysages. Voici bientôt Harstad, dans les îles Vesterålen, puis Tromsø, la «Paris du Nord». Située pile sous le cercle polaire, elle offre le soleil de minuit en été et des nuits longues et prometteuses d’aurores boréales en hiver.

A travers les immenses plateaux neigeux qui ondulent à l’infini, la route mène vers le légendaire Cap Nord.

Les escales permettent de visiter cette ville fascinante, porte ouverte sur le monde arctique. C’est de là que partirent de nombreuses expéditions polaires comme le raconte le musée Polaire (Polarmuseet). Non loin et dédiée aux lumières du nord, la cathédrale arctique (Ishavskatedralen) offre les mille couleurs de ses vitraux immenses. Mais c’est toute la ville qui vibre aux rythmes des aurores boréales dont elle est la capitale européenne.

En hiver, des circuits sont proposés dans la nature par de nombreuses agences sur place pour les observer. Il y a également des sorties en mer pour rencontrer les cétacés (orques, baleines à bosse, dauphins...).

Cap au Nord…

Après Tromsø, la navigation continue vers le légendaire Cap Nord avec débarquement à Honningsvåg sur l’île de Magerøya. A travers les immenses plateaux neigeux qui ondulent à l’infini, la route mène vers ce bout du monde. Un panorama inoubliable s’ouvre sur l’océan Glacial arctique et la course du soleil (qui reste caché du 18 novembre au 23 janvier…). Nous sommes à moins de deux mille km du Pôle et à 71° 10’ 21 précisément de latitude nord.

Si dès fin janvier et par beau temps, les lieux d’azur et de glace s’offrent en bleu et blanc, tout s’éteint si le soleil a décidé de paresser sous sa couette de nuages. C’est la météo qui décide... Mais la magie du lieu opère toujours. Après ces moments glacés, direction Sarnes pour découvrir (et déguster) le délicieux crabe royal rouge et ses 2 mètres d’envergure! Cet animal envahissant fut introduit par les Soviétiques pour perturber l’équilibre écologique. Mais bonne nouvelle, il est délicieux.

La route continue et traverse les étendues sauvages et blanches de la Laponie norvégienne. Un pays mystérieux et sidérant de beauté qui abrite la plus grande partie de la population des Samis de Norvège. Voici Alta, au cœur du Finmark, avec ses étendues lacustres et boisées. On se croirait au Canada. Les lieux accueillent un hôtel de glace éphémère avec son bar glacé, sa chapelle. Le Finnmark est le comté de l’extrême nord européen. Les aurores boréales y viennent régulièrement hanter ses ciels au-dessus de la taïga (forêt boréale) glacée sous la neige. Elles offrent comme il se doit leurs envoûtements célestes.