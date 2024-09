Les plus belles facettes de Cornouailles, l’autre Finistère

Une côte déchiquetée baignée d’eaux turquoise, un chapelet de villages de pêcheurs restés dans leur jus, des palmiers sur le granit, les Cornouailles savent mélanger les styles. Bienvenue dans une Angleterre rugueuse et exotique à la fois.

Un petit air de Bretagne, les Cornouailles? Normal, nous sommes ici juste en face. Avec des paysages et des lumières marines qui forment de vrais tableaux, les Cornouailles sont l’une des régions les plus fascinantes du Royaume-Uni. Où plus encore qu’ailleurs, on peut vivre les quatre saisons en une seule journée. Un Far West britannique pas très loin de chez nous qui débute une fois passé le port de Plymouth. Les routes se font alors plus exiguës et les déplacements plus lents mais en récompense, au fur et à mesure qu’on longe la côte vers l’ouest, les paysages gagnent en majesté.

Un port de contrebande

Polperro, voilà un nom qu’on imagine en Italie ou en Espagne. C’est pourtant ainsi que s’appelle l’un des plus beaux ports de pêche du sud de l’Angleterre. Qui sous un beau soleil, pourrait, avec ses maisons blanches, se situer quelque part en Méditerranée. Un plaisir d’arpenter ses ruelles qui mènent immanquablement vers les quais où quelques petits esquifs balancent au gré des marées. La pêche reste importante mais, comme on le découvre dans le passionnant petit musée local -le Polperro Heritage Museum of Smuggling & Fishing-, c’est la contrebande qui a longtemps fait vivre les familles. Une activité que les locaux surnommaient non sans humour le «fair trade» ou commerce équitable.

En poursuivant vers l’ouest, Mevagissey est un autre de ces petits ports de poupée dont les Cornouailles ont le secret. Une carte postale avec ses maisons colorées serrées les unes contre les autres et une halte parfaite pour se régaler d’un bon plat de fruits de mer ou de cornish pasties, ces chaussons fourrés typiques de cette région. En admirant le va-et-vient des petits bateaux dans le double bassin du port. C’est aussi ici que débute le sentier côtier, promesse de paysages grandioses.

Des jardins perdus

De Mevagissey, on nous avait également conseillé de faire un saut aux jardins perdus d’Heligan pour une balade intemporelle au milieux des rhododendrons et des sculptures végétales géantes. Les premières traces de ces jardins remontent au Moyen Age mais c’est au XVIIIe siècle que les propriétaires subliment leur aménagement par l’apport d’essences rares venues des colonies. Délaissés à la fin de la première guerre, ravagés par les tempêtes et le temps, ils ont été patiemment réaménagés il y a une trentaine d’années par quelques passionnés. Soit la plus grande restauration de jardin jamais réalisée en Europe. Réputés pour leur luxuriance, ils n’ont pas d’équivalent.

La côte se tortille ensuite toujours plus en une myriade de replis rocheux, de petites criques et de baies où se cachent des ports figés par le temps. Et puis soudain, au détour d’un virage, une vision surréaliste le Mont Saint-Michel se serait-il déplacé dans les Cornouailles? Oui et non: s’il s’agit bien d’un monastère installé sur une petite île rocheuse posée dans la mer à un jet de pierre de la côte et qu’elle porte le nom de St Michael’s Mount, c’est évidemment un site différent. Et ici, pas de frénésie commerciale, l’île appartient depuis le XVIIe siècle à la même famille, on ne peut pas y loger mais bien visiter -notamment son château- en traversant à pied à marée basse ou en empruntant la navette en bateau.

Des plantes subtropicales

En poursuivant vers l’ouest, on atteint presque la pointe sud-ouest de l’Angleterre. Une région au climat agréablement adouci par le Gulf Stream. Comme en témoignent l’abondance de plantes subtropicales qu’on retrouve dans les nombreux jardins de Penzance. A commencer par les Morrab Gardens, plantés à l’époque victorienne et ouverts au public dès 1889. Juste à côté du port, on se baigne toute l’année dans la Jubilee Pool Art déco. L’eau de cette piscine en plein air est chauffée toute l’année grâce à la chaleur captée dans les profondeurs de la Terre.

A quelques kilomètres de Penzance, un autre jardin figure parmi les merveilles de cette région: Trengwainton, c’est son nom, est installé dans une zone riche en eaux. Outre les étangs, un ruisseau traverse les massifs. Y poussent des plantes inconnues sous ces latitudes telles que la fougère arborescente, des palmiers, des lauriers méditerranéens mais aussi des rhododendrons qui ne pourraient survivre ailleurs dans le pays.

Au bout du monde

On fait halte à Porthcurno au moins pour deux bonnes raisons: sa magnifique plage de sable baignée d’une mer émeraude. Et puis son incroyable théâtre en plein air -Mimack Theatre, www.minack.com- magnifiquement intégré dans la nature. L’œuvre d’une seule femme, Rowena Cade, qui mit cinquante ans à déblayer la falaise et à façonner les gradins à la truelle et au ciment. On s’y assoit donc à même le roc, face à la scène suspendue au-dessus de la mer. Au programme: des opéras, du théâtre, des concerts… Et comme le veut la tradition britannique, on mange et on boit pendant le spectacle !

Land’s End est en vue. L’extrémité du pays, là où la Manche et l’Atlantique se rejoignent. Ici les Cornouailles plongent d’abruptes falaises dans le bleu de l’Atlantique. Un paysage décoiffant qui attire évidemment du monde. Heureusement, l’espace est vaste et les sentiers offrent autant de possibilités différentes d’admirer les déferlantes qui se jettent sur les rochers. Et tant que vous êtes, poussez jusqu’à Cape Cornwall, le véritable bout du monde, et jusqu’à l’ancienne cheminée qui témoigne de la présence de très anciennes mines d’étain. Là, face à l’océan et à quelques morceaux d’îles qui émergent au ras des flots, on se sent bien, surtout lorsqu’à la tombée du jour, le soleil inonde le ciel et la mer de ses rayons rougeoyants.

