Les secrets du circuit de Francorchamps

Les amateurs de sports mécaniques le savent: tous les bitumes n’ont pas la même classe. Alors quand on arrive à l’entrée de Ster, pour une visite guidée a priori étonnante, le poil peut se hérisser. Oui, on va visiter les coulisses d’un lieu mondialement connu.

Il existe des circuits qui galvanisent davantage les spectateurs que d’autres. Et Spa Francorchamps est de cette trempe-là. Le « toboggan » des Ardennes s’est forgé une belle réputation depuis plus d’un siècle, déjà. Avec un guide dont le coeur vrombit au son des cylindres d’acier, nous avons levé le rideau du grand cirque de la F1 : stands, zones réservées aux équipes de course, cabines des speakers, ainsi que le mythique podium qui a vu défiler les plus grands pilotes, ceux qui ont dompté le Raidillon de l’Eau Rouge.

Ce qui fait le plus de cette visite à nos yeux? Certes on soulignera le professionnalisme de la visite multilingue qui va vous balader dans tous les recoins généralement inaccessibles au grand public, et ce durant 1h30, mais ce qui est appréciable, c’est que le guide va truffer son parcours d’anecdotes sur le circuit et son tracé chimérique. Tracé qui, rappelons-le, peut être totalement sec sur une partie alors qu’il pleut abondamment à l’autre bout. Ce sont les joies de la météo locale et un casse-tête dans le choix des pneumatiques! On apprendra aussi que ce circuit triangulaire a été créé en 1921 pour relier Francorchamps, Malmedy et Stavelot. L’histoire retiendra que, faute de participants, ce n’est pas une compétition d’automobiles qui a inauguré le tracé, mais des motos dont la vitesse moyenne ne dépassait pas les 90 km/h!