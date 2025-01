« Maldoror », un thriller inspiré de l’affaire Dutroux

Librement inspiré de l’horreur de l’affaire Marc Dutroux, « Maldoror » raconte la disparition de deux fillettes et la chasse à l’homme menée par un gendarme idéaliste… Le film sort cette semaine.

Belgique, 1995. La disparition inquiétante de deux fillettes bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent. Un jeune gendarme impulsif et idéaliste, Paul Chartier (interprété par Anthony Bajon) rejoint « Maldoror », une opération secrète dédiée à la surveillance d’un suspect récidiviste, Marcel Dedieu (incarné par Sergi López). Confronté aux dysfonctionnements du système policier, il va traquer, seul, le prédateur jusqu’à basculer dans l’obsession…



« Quand l’affaire a éclaté, au milieu des années 90, j’avais 20 ans et je pensais naïvement que le monde des adultes était un lieu rassurant et bien organisé », explique le réalisateur Fabrice du Welz. « Et comme beaucoup de gens de ma génération, je me suis fracassé sur une histoire dantesque, avec de la rétention d’informations, de l’absurde, du ridicule, de la médiocrité, de la négligence. (…) On découvrira par la suite que l’enquête avait été entravée par des rivalités policières… », poursuit le Bruxellois de 52 ans qui a ancré l’histoire à Charleroi. « Dans un coin de ma tête, je m’étais toujours dit que j’aimerais consacrer un film à cette tragédie. »

Un thriller policier intense de 2h30 à voir, en salles, dès ce mercredi 22 janvier.