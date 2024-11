Nos astuces pour améliorer le goût de l’eau du robinet

Consommer l’eau du robinet est un choix aussi économique qu’écologique. Mais son goût parfois chloré lui donne mauvaise réputation. Il existe pourtant quelques astuces pour rendre cette eau plus agréable à boire.

Beaucoup ont cette idée reçue que l’eau en bouteille est de meilleure qualité que l’eau du robinet, qui peut parfois présenter un goût étrange. Et pourtant, à cause de son contenant, cette eau présente de fines quantités de micro-plastiques nocives pour la santé, mais aussi pour l’environnement.

En Belgique, l’eau du robinet répond à des normes strictes, assurant une consommation sans risque pour la santé. Bien que parfaitement potable, son goût peut néanmoins varier selon les régions, selon la composition de l’eau (minéraux, chlore, métaux lourds, calcaire...). De quoi déplaire parfois à certains. Heureusement, il existe des solutions pour améliorer ses saveurs.

Pourquoi un goût de calcaire ou de chlore?

Le goût de l’eau du robinet varie d’une région à l’autre, influencé par les roches et les sols qu’elle traverse. Les eaux riches en minéraux, comme le calcium et le magnésium, présentent une saveur plus marquée, qui peut parfois déplaire. L’eau calcaire, par exemple, est caractérisée par sa teneur en carbonate de calcium et de magnésium.

Avant d’atteindre votre robinet, l’eau parcourt souvent de longues distances dans les canalisations. Pour garantir sa qualité et prévenir tout risque de contamination bactérienne, de très faibles doses de chlore y sont parfois ajoutées. Bien que sans danger, cette quantité infime désinfecte efficacement l’eau, assurant ainsi votre sécurité. Cependant, ce chlore peut parfois altérer son goût et lui donner une odeur désagréable.

Débarrassez-vous de ce goût que je ne saurais boire!