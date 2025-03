Copeaux de bois, ardoises concassées, paille… : quel paillage choisir pour son jardin?

Le paillage est un allié précieux pour tout jardinier : il protège le sol, limite l’évaporation de l’eau et freine la pousse des mauvaises herbes. Mais face à la diversité des matériaux, lequel choisir ? Tour d’horizon des différentes options pour un jardin plus sain et économe en entretien.

Copeaux de bois, paille, coques de cacao, pierre volcanique, ardoises concassées… Le paillage se décline en de nombreuses matières, réparties en trois sous-catégories : organiques, minéraux et synthétiques. « Suivant les plantes ou les emplacements, il est essentiel de choisir le bon type de paillis, car chaque type de matériau a ses propres points positifs et négatifs, prévient Jean-Luc Wanzoul, professeur à l’Institut technique horticole de Gembloux.

Les paillages organiques :

Composés d’éléments végétaux, ils ont pour principale caractéristique de se dégrader en humus avec le temps. Ce faisant, ils enrichissent la terre, mais cela signifie aussi qu’ils doivent être plus ou moins régulièrement remplacés. Suivant le matériau, la durée de vie s’étend de quelques semaines à quelques années. À noter que certains paillages organiques peuvent abriter des parasites ou des maladies qui peuvent parfois se propager aux plantes. Enfin, notez que les paillis à longue durée de vie sont à privilégier pour les plantes pérennes (arbres, arbustes, massifs de vivaces):

Les résidus de tonte : il s’agit probablement du paillage le plus abordable en été; puisque vous l’obtenez gratuitement en tondant votre pelouse ! L’herbe coupée constitue un paillage particulièrement nutritif : sa richesse en azote stimule la synthèse des feuilles et s’avère très bénéfique aux légumes du potager. Quelques précautions tout de même : si vous prévoyez un paillage conséquent (une dizaine de centimètres d’épaisseur, pour bien couvrir le sol), pensez à laisser sécher l’herbe en fine couche quelques jours au préalable. Sans cela, il y a de fortes chances que votre herbe se mette à fermenter (bonjour l’odeur), dégage de la chaleur et finisse par étouffer les plantes. Vous pouvez, sinon, l’employer directement mais en fine couche et mélangée avec des feuilles mortes broyées. Attention, ce paillage peut attirer certains nuisibles, comme les limaces, surtout lorsque les températures sont fraîches.

Les cosses de cacao : appréciées pour leur aspect esthétique et leur odeur (une senteur de chocolat, parfois forte, peut persister quelques semaines après leur pose), les cosses de cacao sèches sont réputées avoir un effet répulsif contre les limaces et escargots. Attention : ce paillage contient de la théobromine, toxique pour les chiens et chats en cas d'ingestion, même à faible dose en ce qui concerne les chiens. Mieux vaut donc l'éviter si vous possédez des animaux de compagnie.

Les paillages minéraux :

Contrairement aux paillis organiques, les paillis minéraux ne se décomposent pas et n’apportent pas de nutriments au sol. Ils sont néanmoins très durables, résistent aux intempéries et au vent, et permettent de conserver l’humidité du sol tout en limitant les variations de température. Ils ont pour particularité d’accumuler la chaleur en été et sont donc particulièrement recommandés pour les plantes plus méridionales (lavande, romarin…).

Les ardoises concassées : elles conservent bien l’humidité et ont un fort pouvoir couvrant. Elles sont particulièrement adaptées aux massifs de plantes vivaces et aux jardins contemporains grâce à leur couleur sombre et élégante. Cependant, elles peuvent légèrement acidifier le sol et sont relativement coûteuses. Les paquets sont aussi très lourds, ce qui peut compliquer leur mise en place.

: elles conservent bien l’humidité et ont un fort pouvoir couvrant. Elles sont particulièrement adaptées aux massifs de plantes vivaces et aux jardins contemporains grâce à leur couleur sombre et élégante. Cependant, elles peuvent légèrement acidifier le sol et sont relativement coûteuses. Les paquets sont aussi très lourds, ce qui peut compliquer leur mise en place. La pouzzolane : roche volcanique poreuse riche en silice, elle retient bien l’humidité grâce à sa texture alvéolaire et favorise un bon drainage. Elle est idéale pour les plantes méditerranéennes et les rocailles, tout en étant résistante aux intempéries et au vent.

: roche volcanique poreuse riche en silice, elle retient bien l’humidité grâce à sa texture alvéolaire et favorise un bon drainage. Elle est idéale pour les plantes méditerranéennes et les rocailles, tout en étant résistante aux intempéries et au vent. Les graviers et galets : utilisés pour des aménagements esthétiques, ils empêchent la pousse des mauvaises herbes et réchauffent le sol. Attention toutefois, en plein soleil, ils peuvent emmagasiner trop de chaleur et dessécher les plantes sensibles. Difficile à désherber une fois les adventices installées.

: utilisés pour des aménagements esthétiques, ils empêchent la pousse des mauvaises herbes et réchauffent le sol. Attention toutefois, en plein soleil, ils peuvent emmagasiner trop de chaleur et dessécher les plantes sensibles. Difficile à désherber une fois les adventices installées. Les billes d’argile : tout comme la pouzzolane, les billes d’argile sont poreuses et peuvent donc emmagasiner et restituer de l’eau au sol, tout en étant drainantes. Leur prix élevé fait qu’elles sont plutôt à réserver aux jardinières et plantes en pot. Leur efficacité contre les mauvaises herbes est en outre relative.

Les paillages synthétiques :

Moins écologiques que les paillages naturels, les paillis synthétiques sont surtout utilisés pour limiter l’entretien et empêcher le développement des mauvaises herbes. Ils ne favorisent ni l’activité biologique du sol ni son enrichissement naturel. Il est possible de recouvrir ce paillage d’un autre matériau, plus esthétique.