Maxime Collard (« La table de Maxime », à Paliseul) a été désigné lundi chef de l’année 2024 par le Gault&Millau lors d’une cérémonie à Brussels Expo. Il conserve sa note de 17/20 et succède à Nick Bril, du restaurant « The Jane » d’Anvers.

Les inspecteurs du guide ont évalué de manière anonyme les meilleurs restaurants de notre pays afin de créer un guide regroupant plus de 1385 adresses, dont plus de 170 nouvelles et 165 en progression. Voici les résultats pour le guide 2024.

Le Chef de l’année

Le titre de Chef de l’année 2024 revient cette année à Maxime Collard du Restaurant La Table de Maxime à Paliseul. « Maxime tire le meilleur de sa région pour son style de cuisine, une cuisine aux fondements classiques mais doublée d’une belle créativité. Avec sa brigade, Maxime cherche constamment à améliorer le niveau de ses créations, sa signature n’étant pas éclipsée par des artifices inutiles. Tous ses plats se caractérisent par d’excellentes techniques de base, le respect des saisons, l’esthétique et l’expression des saveurs originelles », explique la rédaction.

Au sommet

Le classement arithmétique du guide comporte peu de changement à son sommet, à l’exception de « Boury », qui obtient la note désormais maximale de 19, après la sortie du « Hof Van Cleve », revendu dans l’année et qui trônait sur la gastronomie belge avec son 19,5. Son chef, Peter Goossens, a reçu à l’occasion de sa fin de carrière une longue standing ovation de ses pairs.

Parmi les nouveaux « new on top », qui font leur entrée dans les 16/20 et plus, on notera, entre autres, à 16 « La grappe d’or », « Humus x Hortense », « Attablez-vous » ou encore « Bruut » et « Dim Dining ».



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les nouveaux

Parmi les entrées les plus fulgurantes au classement du Gault&Millau figurent notamment le nouveau restaurant du chef Christophe Hardiquest (anciennement Bon-Bon), « Menssa » qui obtient directement un 16,5/20. En Flandre, « Otoro » du chef Patjim Bajrami à Hasselt obtient un 15,5, tandis que « La table de Benjamin Laborie » entre avec un 15.

Le futur de la gastronomie

Il a également mis en lumière le futur de la cuisine gastronomique, en soulignant le travail des jeunes chefs, dont Georges Athanassopoulos de « Maloma comptoir culinaire » (Bruxelles), Marius Bosmans de « Arden » (Rochefort) et Niels Brants de l' »EssenCiel » à Louvain.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les lauréats annuels par thème

Outre les nouvelles cotes, le guide jaune a remis une ribambelle de prix allant de la plus belle terrasse au meilleur dessert:

Hôtesse de l’année: Laurence Wynants (Comme Chez Soi, Bruxelles)

Laurence Wynants (Comme Chez Soi, Bruxelles) Restaurant italien de l’année: Da Mimmo (Bruxelles)

Da Mimmo (Bruxelles) Restaurant asiatique de l’année: A Food Affair (Gand)

A Food Affair (Gand) La plus belle terrasse: De Kruier (Knokke-Heist)

De Kruier (Knokke-Heist) Le plus beau restaurant design: Innesto (Zonhoven)

Innesto (Zonhoven) Sommelier de l’année: Jeno Del Turco (Le Chalet de la Forêt, Bruxelles)

Jeno Del Turco (Le Chalet de la Forêt, Bruxelles) Dessert de l’année: Charles-Maxime Legrand (Quai n°4, Ath)

Charles-Maxime Legrand (Quai n°4, Ath) Brasserie/Bistrot de l’année: Bistrot De Pottenbrug (Anvers)

Bistrot De Pottenbrug (Anvers) Gastro-bistro de l’année: Monsieur V (Linkebeek)

Monsieur V (Linkebeek) Artisan cuisinier de l’année: Filip Slangen (Tafeltje Rond, Beveren-Waas)

Filip Slangen (Tafeltje Rond, Beveren-Waas) Plat de légumes de l’année: De Poorterij (Dilsen-Stokkem)

De Poorterij (Dilsen-Stokkem) Carte des vins de l’année: L’Envie (Zwevegem)

L’Envie (Zwevegem) Carte des bières de l’année: Sophie & Nicolas (Comblain-la-Tour)

Sophie & Nicolas (Comblain-la-Tour) Prix-plaisir de l’année: Klei (Ypres) pour la Flandre, Ioda pour Bruxelles et Merry (Liège) pour la Wallonie.

Klei (Ypres) pour la Flandre, Ioda pour Bruxelles et Merry (Liège) pour la Wallonie. Les « découvertes » de l’année sont « Max & moi » à Braine-l’Alleud, « Aster » à Bruxelles et « Komaf » à Wommelgem.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Cette année, une nouvelle catégorie s’est insérée dans la cérémonie du guide : celles de « H!P », des endroits trendy, au concept innovant. Les premiers établissements mis en lumière sont le « Bombay BBQ » à Bruxelles, le « Boa » à Arlon et « Bar Raket » à Anvers.