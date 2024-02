Tout ce qu’il y a à savoir pour préparer sa croisière

Naviguer d’une destination à l’autre à bord d’un navire de croisière: un mode de voyage de plus en plus apprécié des Belges. Ainsi, en 2023, il n’y avait pas moins de 87% de croisiéristes belges en plus que l’année précédente, selon les chiffres de la Belgian Travel Confederation. Mais comment et quelle croisière réserver?

Partir en croisière est le meilleur moyen de relier de nombreuses destinations sans inconvénients pratiques. En effet, votre chambre d’hôtel vous accompagne partout. Tout comme les restaurants gastronomiques, vos bars préférés, et diverses installations (piscine, salle de fitness, salle de cinéma...)... Sans compter que les membres de l’équipage connaissent toutes vos préférences. Et surtout, presque tout est généralement inclus dans le prix.

Il existe de nombreuses compagnies de croisière et une offre immense, adaptée à chaque type de voyageur. Mais comment faire pour trouver la croisière qui vous convient parfaitement? Nous vous donnons un plan étape par étape pour trouver votre croisière idéale.

Où voulez-vous aller? En mer, sur une rivière ou en expédition?

Les croisières les plus connues sont les croisières en mer. Les bateaux naviguent par exemple en Méditerranée, le long des fjords norvégiens ou traversent l’océan en direction des Caraïbes ou de l’Asie. Vous avez aussi des compagnies qui se spécialisent dans les croisières en Alaska. L’avantage d’une telle croisière en mer est que vous voyez beaucoup de choses et le soir, vous pouvez profiter de votre balcon avec vue sur les vagues tout en scrutant l’horizon.

Si vous préférez quelque chose de plus calme et peut-être un peu plus proche, une croisière fluviale est faite pour vous. À un rythme tranquille, vous passez devant des vignobles idylliques, des châteaux centenaires et des jardins incroyables. Chaque jour, vous faites escale dans une ville différente, toujours en plein centre, donc pas dans un grand port où vous devez d’abord prendre un bus pour arriver au cœur de la ville. Lorsque vous naviguez, profitez de la beauté du paysage qui s’offre à vous. Il y a toujours de belles choses à voir le long des rives.

Peut-être êtes-vous plus aventureux? C’est une croisière d’expédition qu’il vous faut. Certaines d’entre elles vous emmènent en Antarctique, au pôle Nord ou dans la région amazonienne. Vous n’accostez pas dans des zones urbaines mais au cœur de la nature. Souvent, vous devez prendre un petit bateau pneumatique (zodiac) pour débarquer et vous rendre ensuite dans des endroits plus isolés. Mais après votre excursion, vous revenez à bord de votre navire luxueux, qui vous offre tout le confort nécessaire.

À quelle échelle voyez-vous votre croisière?

Il existe des navires de croisière très petits, avec 150 ou 260 passagers à bord par exemple.

Les croisières océaniques offrent plus de commodités, plus de restaurants et de bars et accueillent un plus grand nombre de passagers. Cependant, même parmi celles-ci, il existe encore d’importantes différences. Vous avez les navires de croisière de taille moyenne, particulièrement appréciés des Belges, qui peuvent accueillir entre 1400 et 2600 passagers. En comparaison, le plus grand navire de croisière du monde peut transporter jusqu’à 6000 personnes. Il est important de noter que le secteur des croisières est très bien organisé et la logistique se déroule toujours de manière fluide. Ainsi, même sur un navire de croisière plus grand, vous n’aurez pas à attendre des heures pour vous enregistrer et tout se déroulera sans problème.

Quel budget et quelle classe?

Une croisière est un mode de voyage contemporain. À bord, vous ne manquerez de rien et serez choyé par l’équipage. Cependant, certains navires sont bien sûr plus luxueux que d’autres. Si vous aimez le confort moderne sans nécessairement avoir à dépenser une fortune, optez pour Costa Croisières ou MSC Cruises, idéales pour des vacances en famille.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus extraordinaire, des compagnies telles que Star Clippers et Holland America Line sont comparées à des hôtels quatre étoiles, avec une touche de luxe classique d’antan. Si vous préférez des hôtels flottants ultra-luxueux cinq étoiles avec du caviar et du champagne non-stop chaque jour, alors Seabourn saura sûrement vous séduire.

Si vous voyagez avec un budget plus restreint et souhaitez parcourir une distance moins importante, vous pouvez opter pour une croisière de cinq jours sur une rivière.

Faire une croisière n’a certainement pas besoin d’être cher, surtout si vous vous y prenez intelligemment! En début de chaque nouvelle année, le secteur des croisières propose des promotions importantes et des remises pour réservations anticipées. Vous rêvez d’une croisière « once in a lifetime » en Antarctique à un prix intéressant? Prenez-vous y à l’avance, dès le mois de janvier.

Vous souhaitez faire une croisière mais hésitez à prendre l’avion en premier ? Vous pouvez alors choisir des ports d’embarquement à proximité. Certaines compagnies proposent d’embarquer à Anvers!

Préférez-vous partir en croisière vers les Caraïbes, Singapour ou une autre destination lointaine? Pas de soucis, car votre agent de voyage ou la compagnie de croisière peut organiser les vols et les transferts pour vous. Plusieurs compagnies de croisière proposent même régulièrement des promotions où le vol est inclus dans le prix de la croisière.

Vous recherchez quelque chose d’un peu plus spécial? Croisières exclusives et voyages thématiques

Si vous recherchez un peu d’originalité, vous pouvez opter pour une croisière thématique. Par exemple, vous pouvez monter à bord d’un quatre ou cinq-mâts. Les voiliers naviguent autant que possible à la force du vent. Vous aimeriez acquérir un peu d’expérience en voile? Laissez-vous guider par l’équipage!

Certaines compagnies de croisières donnent même un coup de pouce à votre santé (mentale). Par exemple, faites-vous dorloter lors d’une croisière bien-être ou détendez-vous complètement lors d’une croisière yoga. Il existe même des croisières dédiées à la photographie et à l’astrologie. Votre envie de voyager est sans limite? Alors frappez à la porte de Seabourn: cette compagnie maritime vous emmène pour un tour du monde de 129 jours.