Une bûche de Noël à moins de 10€: la recette secrète de Norbert Tarayre

Cette année, vous avez mis les petits plats dans les grands mais tout votre budget est parti dans l’entrée et le plat principal? Ne faites pas l’impasse sur le dessert! On vous explique comment réaliser une bûche de Noël digne d’un chef, le tout à mini-prix.

Une bûche de Noël sans se ruiner, c’est possible! Pas besoin de vider votre portefeuille pour impressionner vos convives. Avec quelques astuces et des ingrédients simples, vous pourrez préparer un dessert aussi beau que gourmand. L’ancien candidat de Top Chef Norbert Tarayre partage sa recette secrète à moins de 10 euros. Ses ingrédients phares? Le chocolat blanc et les framboises.

Bûche de noël chocolat blanc et framboises

Pour cette recette, on vous propose une bûche traditionnelle avec un biscuit roulé.

Les ingrédients

9 œufs

220gr de sucre

20gr de confiture de framboise

1 barquette de framboises fraiches

150 gr de farine

6 demi-feuilles de gélatine

1 torchon

200gr de crème liquide 30%

3 tablettes de chocolat blanc

Sucre glace

La recette

Pour le biscuit roulé:

Avant toute chose, préchauffez votre four à 210°C. Clarifiez 2 œufs. Placez les jaunes dans un grand bol et réservez les blancs (vous en aurez besoin pour l’étape suivante). Ajoutez 3 œufs entiers et 135g de sucre. Battez le tout à puissance maximale jusqu’à obtenir une préparation mousseuse et légère. Clarifiez le 4 œufs restants, et ajoutez les blancs aux blancs déjà mis de côté. Montez-les en neige ferme en ajoutant progressivement 85 g de sucre. Astuce du chef: utilisez des vieux œufs à température ambiante pour de meilleurs résultats. Incorporez délicatement la farine tamisée à votre première préparation (émulsion). Et ajoutez-y les blancs battus en neige. Mélangez en soulevant la masse avec une spatule, toujours en douceur, pour conserver l’air dans la préparation. Versez la pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson beurré et fariné. Étalez uniformément. Faites cuire au four pendant 5 à 7 minutes. Le biscuit est encore humide et un peu collant? Poursuivez la cuisson encore quelques instants. Celui-ci doit être légèrement doré et moelleux. Laissez tiédir, puis retournez le biscuit sur un torchon humide. Décollez délicatement le papier cuisson.

Astuce: si vous avez trop de pâte, divisez-la en deux afin de réaliser deux biscuits et d’éviter tout accident.

Pour la mousse framboises:

Faites tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide pour les ramollir. Essorez-les, puis faites-les fondre à feu doux dans une casserole avec un filet d’eau. Retirez du feu avant l’ébullition. Fouettez la crème liquide bien froide jusqu’à obtenir une texture ferme. Ajoutez la gélatine fondue, en fouettant rapidement pour éviter les grumeaux. Ajoutez la confiture de framboise à la crème et mélangez délicatement. Réservez au frais quelques minutes pour raffermir la mousse. Étalez votre préparation framboise sur votre biscuit. Astuce du chef: la couche de mousse doit être aussi épaisse que le biscuit. Disposez quelques framboises fraîches sur la moitié du biscuit. Roulez délicatement en serrant bien pour former une bûche. Emballez dans un torchon humide et placez au frais 20 minutes. Pendant ce temps-là, faites fondre le chocolat au bain-marie. Une fois qu’elle est figée, découpez les extrémités de la bûche pour un rendu net. À l’aide d’une poche à douille, réalisez des stries avec le chocolat fondu sur la bûche. Ajoutez quelques framboises fraîches pour la décoration. Et dégustez!

La recette en vidéo