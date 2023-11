Visite dans les entrailles d’un barrage

Nous nous sommes lancés dans l’exploration des entrailles du barrage de la Plate Taille, aux lacs de l’Eau d’Heure, un nom qui vient du Moyen-âge. Lorsqu’il pleuvait durant une heure, la rivière inondait la région avant de reprendre son lit normal. Ce qui lui a valu l’appellation d’Eau d’heure avec le temps.

S’il y a bien une maquette géante des lacs et les explications du guide, mais ce qui impressionne, c’est de plonger dans une des galeries souterraines du barrage, un réseau de plusieurs kilomètres. Nous nous contenterons de 400 mètres pendant lesquels nos pas vont résonner contre les murs humides de cette impressionnante construction qui retient plus 66 millions de millions de m3. Les parois sont humides, de l’eau suinte, mais pas de stress. Tout est sous contrôle avec des appareils de mesure, des drains équipés de débitmètres et divers équipements qui permettent de contrôler la stabilité de l’ouvrage. Il faut juste ne pas être claustrophobe et savoir que le béton est poreux (étanche à environ 80%). L’eau s’infiltre donc toujours du lac vers la galerie, c’est normal.

La maquette géante du site. © denis Gauvain

Ce qui vaut le détour aussi, c’est la salle des machines lovée dans une cathédrale de béton où trônent quatre puissantes turbopompes. Car n’oublions pas que nous sommes au coeur d’un barrage hydroélectrique dont la puissance de production d’électricité équivaut à celle de 70 éoliennes tournant à pleine puissance.

Enfin, il y a le retour à la lumière. La visite comprend un passage par le Skywalk situé au cinquième étage de la tour qui surplombe le site et qui offre une vue imprenable sur la région.