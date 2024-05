Visiter Gand aux lueurs du soir

Avez-vous déjà remarqué comme l’aspect d’une ville pouvait changer, suivant que vous la visitiez la nuit ou en journée? C’est peut-être encore plus vrai à Gand qu’ailleurs.

Au crépuscule, rues, places et bâtiments se parent de teintes et d’une atmosphère féerique, où se mêlent ombres et lumières, grâce à un plan d’éclairage internationalement primé. Loin de se limiter à la Grand-Place et à quelques bâtiments emblématiques, des lumières d’ambiance ont été disséminées à travers toute la ville: une fois le soleil couché, églises, rues commerçantes et maisons au bord de l’eau voient leur physionomie évoluer. Certains détails sont même plus visibles que sous la lumière diurne: c’est notamment le cas du théâtre royal néerlandais sur la Sint-Baafsplein et de la fresque de son fronton, représentant Apollon et les muses, dont les couleurs sont rehaussées par les spots! Sans oublier les volutes de pierre de l’hôtel de ville, qui accrochent superbement la lumière…

Pour découvrir la magie nocturne de Gand, il existe un itinéraire spécialement prévu et modulable. Pour les plus courageux, il est possible d’y ajouter l’une ou l’autre boucle vers la périphérie de la ville, où l’ancien patrimoine industriel et quelques constructions modernes – à l’instar de la bibliothèque municipale De Krook – on aussi bénéficié d’une mise en valeur lumineuse. Comptez 2 heures pour le tour complet, mais soyez prévoyant: dès minuit, les lumières d’ambiance cèdent la place à une éclairage bien plus fonctionnel…