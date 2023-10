Caractères trop petits? Comment agrandir un texte sur l’ordinateur

Vous avez parfois des difficultés à déchiffrer certains textes? Nul besoin de loupe, il est possible d’agrandir la taille des caractères directement sur votre ordinateur. On vous montre comment faire!

Pour des raisons de confort de lecture, il est possible d’agrandir la taille du texte sur tous vos écrans. La démarche à suivre dépend principalement de l’ordinateur utilisé.

Sur Windows

Pour modifier votre affichage quelle que soit la page que vous ouvrez, suivez cette méthode:

Sélectionnez Démarrer , puis allez dans Paramètres ;

, puis allez dans ; Cliquez sur l’onglet Écran ou Accessibilité (selon votre appareil) et choisissez l’option Mise à l’échelle ;

ou (selon votre appareil) et choisissez l’option ; Cliquez ensuite sur Taille du texte et faites glisser le curseur selon vos besoins.

Quid si vous ne désirez modifier la taille du texte que dans une page Web? C’est bien simple: laissez votre doigt enfoncé sur la touche CTRL et appuyez simultanément sur la touche + (pour augmenter la taille des caractères) ou sur le touche – (pour la diminuer).

Sur Apple

Pour modifier votre affichage quelle que soit la page que vous ouvrez, suivez cette méthode:

Choisissez le menu Pomme, puis allez dans Réglages Système, puis cliquez sur Moniteurs dans la barre latérale. Vous pouvez être amené à faire défiler vers le bas. Sur la droite, sélectionnez une résolution. Une résolution inférieure augmente la taille de tout ce qui apparaît à l’écran.

Et si vous ne souhaitez modifier la taille de caractères que dans une page Web? Dans Safari, laissez votre doigt enfoncé sur la touche Commande et appuyez simultanément sur la touche Options ainsi que sur la touche + (ou –) pour augmenter et réduire la taille du texte.