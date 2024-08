Faire un album photo 2.0

Les vacances durent quelques jours. Quelques semaines, au mieux. Mais leurs souvenirs se prolongent toute la vie. À condition de les conserver, de les consulter, de les partager. Quand avez-vous feuilleté vos albums photo pour la dernière fois?

La photo argentique présentait de sérieux désavantages. On était limité quant au nombre de clichés (« Une bobine de 24 ou 36?« ), on devait décider de la sensibilité du film avant de le placer dans l’appareil puis patienter pour découvrir ses photos. L’Oncle Marcel, lui, « mitraillait » lors de ses vacances. Une fois rentré, il préparait avec passion des paniers de diapositives et faisait subir à chaque visiteur d’interminables séances de projection. De notre côté, à la maison, on empilait les pochettes de négatifs dans des boîtes au cas où on se déciderait à réimprimer telle ou telle photo. Ce qui n’arrivait pas souvent. Car le tri avait été réalisé dès après le développement. Et les meilleurs tirages avaient rapidement pris place dans un album. On avait celui des vacances de l’année, celui du mariage des cousins... Bien rangés, ils restaient à portée de main. Et on prenait plaisir à les feuilleter pour revivre ces moments de bonheur du passé.

Aujourd’hui, à chaque occasion, on sort l’appareil photo ou le smartphone et on capture des clichés par dizaines, par centaines parfois. Pourquoi se limiter puisque la capacité de la formule permet d’en mémoriser des quantités presque infinies? Et on stocke tous ces souvenirs sur le disque dur de l’ordinateur sans plus vraiment en profiter. Comme si la photo numérique ne pouvait être associée qu’au PC. Et pourtant...

Prendre son temps

Avant, on imprimait ses clichés avant de les aligner dans un album papier à l’aide de coins photo. Dans le monde numérique, (presque) tout se passe en numérique. En gros, on utilise un logiciel – à télécharger ou en ligne – dans lequel on va créer son album en positionnant les images à sa guise de façon virtuelle. Rien n’empêche d’avoir quatre ou six clichés sur une page et un seul – mais de grande taille – sur la suivante. Avantage de la formule: on peut prendre son temps pour organiser son ouvrage et choisir la photo qui en ornera la couverture.

À chaque occasion, on sort son smartphone pour prendre des dizaines de clichés.

Gardez à l’esprit que cet album sera celui que vous, vos parents et vos amis feuilletterez demain, dans six mois et dans dix ans pour revivre l’événement familial, le voyage ou, de façon plus générale, les souvenirs qu’il remémore. Lorsque vous serez satisfait du résultat, pressez le bouton de commande et effectuez le payement en ligne. Quelques jours plus tard, l’album arrivera dans votre boîte aux lettres. Ici, les photos seront directement imprimées sur les pages de l’album. La formule permet de commander plusieurs exemplaires de celui-ci. En même temps ou par la suite.

Un choix de fournisseurs

Vu comme cela, le processus semble simple. Ce n’est pas tout à fait le cas. Les nombreux acteurs qui proposent l’impression d’albums photo en ligne ne sont pas égaux en termes de qualité, de prix, de convivialité du logiciel, de possibilités offertes (choix de formats d’album, de types de papier, de reliures ou de couvertures...), de délai de livraison ou de soin à l’envoi. En outre, la meilleure solution d’un jour peut ne plus l’être quelque temps plus tard: un concurrent peut avoir amélioré son interface d’utilisation, enrichi son offre, ajouté une promotion à sa grille de tarifs, etc. Inversement, le fournisseur le plus recommandable à un moment ne l’est plus à coup sûr six mois après.

Au moment où nous écrivons ceci, l’un des meilleurs résultats nous a été proposé par Profotonet... qui est aussi l’un des plus chers. Cet acteur néerlandais a développé une version francophone de son site. Elle contient pas mal d’erreurs... mais a au moins le mérite d’exister. Autre nom à considérer, Cewe confirme année après année qu’il constitue une valeur sûre pour son rapport qualité/prix et ses innovations. En 2023, il a ainsi reçu un prix international pour un album en papier recyclé, blanc et satiné. Plus récemment, un petit acteur fait doucement son chemin: Lalalab. Vous pouvez commander vos photos et créer vos albums directement via l’application disponible sur votre smartphone. Pratique!

Un bel album démarre avec de belles photos

Quel que soit le prestataire choisi, vous réaliserez rapidement – en parcourant les avis de consommateurs – qu’aucun ne fait l’unanimité. Certaines critiques sont justifiées. Mais d’autres sont formulées par des clients déçus d’un résultat... qui ne pouvait être bon au vu de la qualité originale des clichés qu’ils ont envoyés eux-mêmes: résolution, cadrage... Le meilleur chef du monde serait dans l’incapacité de produire un repas savoureux en n’ayant pour ingrédients que des légumes ou des fruits gâtés.