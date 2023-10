Un nouvel outil en ligne pour se protéger du phishing

Apprendre à lire l’URL d’un site

Passez votre souris sur le lien. Le nom de domaine, c’est-à-dire le mot qui précède .be, .com, .eu, .org, ... et la toute première barre oblique « / », est-il vraiment le nom de l’organisation? Dans ce cas, vous pouvez être sûr que vous vous rendez sur le vrai site web. Attention, en revanche, si vous voyez quelque chose d’autre à cet endroit ! Une combinaison étrange? Ou le nom de domaine que vous attendez, mais avec une légère différence? Dans ce cas, méfiez-vous, car les escrocs peuvent l’exploiter pour vous tromper.



Un exemple:

– Pour « www.safeonweb.be/tips », le nom de domaine est safeonweb. Vous êtes ici sur le bon site.

– Sur le lien « www.safeonweb.tips.be/safeonweb », le nom de domaine est « tips » et vous êtes dirigé vers un autre site web.