Cinq choses que vous voulez/devez savoir sur la vitamine D

D’après une enquête de Roularta Media Group demandée par Vista-Life sur l’utilité des vitamines et suppléments alimentaires, plus de 82 % des répondants ont déjà entendu parler de la vitamine D. Chez les femmes, ce chiffre atteint même près de 86 % ! Que savez-vous de cette vitamine ?

1. Pourquoi avons-nous besoin de vitamine D ?

La vitamine D contribue à la bonne santé des os et des dents, mais aussi au bon fonctionnement des muscles. Elle réduit également le risque de chute causée par la faiblesse musculaire, et les chutes présentent un risque de fracture osseuse, en particulier chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Autre point important, la vitamine D soutient le système immunitaire.

2. Avons-nous besoin de plus de vitamine D ?

Plus nous vieillissons, plus notre corps a du mal à absorber correctement les vitamines, constatent 44 % des participants à l’enquête. C’est tout à fait vrai, en particulier pour la vitamine D : avec l’âge, non seulement l’organisme en absorbe moins par le biais de l’alimentation, mais la peau est de moins en moins capable d’en produire.

3. Seulement en hiver ?

Plus de la moitié des participants à l’enquête pensent que les suppléments en vitamine D ne sont nécessaires qu’en hiver, lorsque le soleil brille moins. En effet, en Belgique, le soleil n’est pas assez fort de septembre à avril – les mois avec un « r » – ce qui explique pourquoi la carence en vitamine D est fréquente dans notre pays. En pratique, notre exposition quotidienne au soleil n’est pas suffisante, même pendant les mois d’été. Il peut donc être judicieux de prendre un supplément en vitamine D tout au long de l’année.

4. Quelle est la dose idéale ?

L’enquête révèle que 13 % des participants pensent que la prise de suppléments vitaminiques ne présente aucun risque. Et pourtant, c’est faux. Il est important de prendre la bonne dose. C’est pourquoi il existe six dosages différents de Vista-D3, le supplément en vitamine D de Vista-Life. Si vous avez des questions sur la dose qui vous convient, votre pharmacien peut vous aider.

