5 idées reçues sur les soins palliatifs

Parce qu’ils sont liés à la mort, souvent pratiqués dans les derniers jours de vie d’une personne, les soins palliatifs se heurtent encore aujourd’hui à de nombreuses idées reçues. On en déconstruit 5 d’entre elles.

À l’occasion de la Journée mondiale des soins palliatifs, qui aura lieu le 12 octobre prochain, les trois fédérations de soins palliatifs du pays unissent leurs forces pour poser un autre regard sur ces soins, démystifier les idées reçues et lutter contre les interprétations erronées.

De quoi s’agit-il?

Les soins palliatifs visent à permettre aux patients de profiter de la vie jusqu’au bout, dans les meilleures conditions possibles, malgré la maladie. Ils rassemblent ainsi l’ensemble des soins et des traitements destinés à améliorer le bien-être physique, psychologique, social et spirituel des patients, par une approche pluridisciplinaire et personnalisée, afin de les aider à vivre aussi activement que possible jusqu’au bout. Les soins palliatifs soutiennent également les proches dans les différentes étapes de la maladie et dans le processus de deuil.

5 clichés sur les soins palliatifs

Les soins palliatifs ont encore trop souvent une connotation négative. Or ils ne sont pas synonymes de mort mais plutôt de qualité de vie.

1. Les soins palliatifs concernent uniquement la fin de vie: FAUX

Les progrès de la médecine font qu’on peut vivre plus longtemps aujourd’hui avec une maladie évolutive et incurable. Aborder anticipativement une discussion sur les choix de fin de vie permet aux patients de préciser leurs priorités et d’envisager l’option palliative s’ils le souhaitent. L’objectif des soins palliatifs est d’améliorer la qualité de vie durant le temps qu’il reste à vivre. Il s’agit de rajouter de la vie aux jours lorsqu’on ne peut plus rajouter des jours à la vie.

2. Les soins palliatifs sont délivrés uniquement par des équipes spécialisées: FAUX

Dans la réalité, les soins palliatifs sont d’abord prodigués par l’équipe de soins habituelle du patient (médecin généraliste, médecin spécialiste, autres soignants) dans le lieu où celui-ci est soigné (domicile, maison de repos, hôpital). Ils sont intégrés au traitement de la maladie, en fonction de l’évolution de celle-ci et des besoins et souhaits des patients. Lorsque les besoins deviennent plus complexes, cette équipe de base peut collaborer avec des équipes spécialisées en soins palliatifs, qui apportent une expertise et un soutien complémentaires.

3. Les soins palliatifs ne concernent que les patients atteints de cancer et les personnes âgées: FAUX

Les soins palliatifs ne sont pas limités à la pathologie cancéreuse. Les patients atteints de maladies chroniques incurables et évolutives non cancéreuses (p.ex. insuffisance cardiaque, rénale, démence) ont également des besoins de confort, d’écoute et de soutien. De même, ils ne sont pas limités par l’âge. Ils concernent tout autant les enfants que les personnes âgées. Pour les enfants, il existe des programmes de soins palliatifs pédiatriques qui visent à accompagner les enfants, mais aussi leurs parents, y compris dans la phase de deuil.

4. Les soins palliatifs, c’est recevoir des antidouleurs puissants qui vous rendent dépendants: FAUX

La douleur est, à juste titre, un symptôme redouté par les patients. Elle comprend plusieurs dimensions: physique, bien sûr, mais aussi psychique, sociale et spirituelle. Elle nécessite une évaluation précise pour prescrire le meilleur antidouleur à doses adéquates, mais aussi une écoute et une prise en charge globale, respectueuse des valeurs personnelles, sociales et culturelles du patient. Lorsque la douleur est sévère, des antidouleurs puissants sont utilisés (p. ex. la morphine), en suivant des recommandations précises. De ce fait, ils ne provoquent en général pas les effets indésirables tant redoutés (sédation, dépendance, etc.).

5. Les soins palliatifs sont centrés uniquement sur les patients: FAUX

Les patients confient parfois ce sentiment d’être un fardeau pour leurs proches. Les soins palliatifs offrent une écoute et un soutien aux proches et aux aidants-proches, lors de la maladie, mais aussi lors du deuil. Ils concernent la société tout entière.