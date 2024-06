Cheville ou genou enflé? Surtout, ne mettez pas de glace!

Une cheville tordue, un poignet blessé ou un genou surmené à cause du sport ou d’une chute? Le premier réflexe de beaucoup de gens est de refroidir la zone meurtrie avec une poche de glace. « Les gens le font par habitude, tradition ou imitation, mais la glace ne fait que ralentir la guérison », prévient Tom Teulingkx, médecin du sport.

Douleur, gonflement et rougeur sont des symptômes typiques des blessures (sportives) telles que l’entorse de la cheville. La première réaction des blessés est de mettre de la glace. Le froid est censé atténuer la douleur, réduire le gonflement et supprimer la réaction inflammatoire. Mais il n’a jamais été scientifiquement prouvé que ces packs de glace avaient un effet bénéfique. De plus, le principe « même si ça ne sert à rien, ça ne fait pas de mal » ne s’applique pas non plus ici, car il est prouvé que la glace ralentit considérablement la rééducation », déclare le Dr Tom Teulingkx.

Soulagement de la douleur

Même si les compresses de glace parviennent à réduire la douleur et l’enflure, reste à savoir si elles sont vraiment utiles. Il est préférable de réduire la douleur à un niveau supportable, mais certainement pas de l’engourdir complètement, car sinon vous ne sentirez pas quand vous sollicitez trop la zone affectée.

La douleur provoquée par une telle blessure peut être combattue tout aussi bien avec un paracétamol, qui ne présente pas les inconvénients du refroidissement. Les anti-inflammatoires (ibuprofène, diclofénac…), en revanche, ne sont absolument pas recommandés car l’inflammation fait partie du processus de guérison.

Capacité d’autoguérison

L’objectif ultime est de réparer la blessure le plus rapidement possible, mais aussi de manière sûre et durable. Pour ce faire, il est important de faire confiance à la capacité d’autoguérison que possède notre corps. La douleur que provoque une entorse vous indique les mouvements à éviter dans l’immédiat. Si vous appliquez de la glace sur la zone touchée, vous engourdissez non seulement la douleur, mais aussi les capteurs de pression et d’équilibre, ce qui vous expose au risque de vous cogner à nouveau la cheville. Plus le refroidissement est long et plus la température de la peau est basse, plus l’effet sur la force musculaire et la stabilité est néfaste. Un refroidissement à 18° n’a pas d’effet négatif, mais un refroidissement à 10° en a un.

Processus inflammatoire

En même temps que la douleur qui survient après une entorse, un mécanisme de réparation se met en route. Au cours de ce processus, une substance (la prostaglandine) est libérée de la paroi des cellules du tissu endommagé. Cette substance alimente l’inflammation et est nécessaire à la production et à la réparation du tissu conjonctif. Lorsque vous supprimez ce processus de gonflement et d’inflammation en appliquant de la glace, vous sabotez en réalité votre propre guérison. La rougeur qui survient souvent lors de ce type de blessure est le résultat d’une augmentation de la circulation sanguine qui permet la libération de facteurs de croissance. En appliquant de la glace, vous inhibez également ce processus. Plus vous appliquez un pack de glace longtemps pendant cette période initiale, plus la rééducation sera entravée. Un autre mécanisme joue également un rôle dans ce processus. Le froid fait en effet rétrécir vos vaisseaux sanguins, ce qui réduit le flux sanguin vers la zone affectée. Ce phénomène persiste même un certain temps après le retrait de la poche de glace.

Source: Dr Tom Teulingkx en Marc Geenen.