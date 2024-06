Consommer des compléments alimentaires? Pas sans avis médical!

Un bon système immunitaire, des cheveux brillants, de beaux ongles, un sommeil apaisé, des muscles performants... Les compléments alimentaires ont le vent en poupe, notamment en raison de leurs présumées vertus pour la santé. Mais les consommer sans avis préalable de professionnels peut être dangereux, prévient Test-Achats. C’est pourtant ce que font la plupart des Belges aujourd’hui...

Un récent sondage mené par Testachats montre que la majorité des Belges (53%) consomment des compléments alimentaires. Et parmi eux, une majorité (51%) l’a fait sans consulter de professionnel de la santé, ce que l’organisation juge préoccupant lorsque l’on sait qu’ils peuvent avoir des interactions avec des médicaments ou mener à des surdosages. Ce que 4 consommateurs de compléments alimentaires sur 10 semblent ignorer, les jugeant en tout état de cause “sans danger”.

Les compléments alimentaires ont le vent en poupe

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires prédosées sous forme, entre autres, de capsules ou de gélules. Ils sont constitués d’un ou de plusieurs nutriments, plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Ils sont disponibles partout sans prescription. Comme leur nom l’indique, les compléments alimentaires ont pour objectif de compléter l’alimentation quotidienne. Ils permettent ainsi de maintenir un apport suffisant de certains nutriments ou encore de corriger d’éventuelles carences nutritionnelles.

De nombreuses personnes ont aujourd’hui recours à une consommation importante de ces compléments alimentaires. Le marché se développe d’ailleurs à mesure que la popularité croissante de ces gélules attirent de nouveaux clients. Plusieurs produits font leur apparition chaque année. Mais pourquoi plaisent-ils? Les raisons sont diverses et variées et vont de la volonté de combler des carences (70%), renforcer le système immunitaire (37%), avoir plus de vitalité (24%), soulager les problèmes articulaires (15%), à celle de profiter de leurs vertus cosmétiques (12%).

Sans danger?

Plus de la moitié des personnes ayant consommé des compléments alimentaires (51%) l’ont fait sans avoir consulté au préalable un professionnel de la santé (médecin, pharmacien ou diététicien). Beaucoup sans ceux qui les jugent toujours sans danger, Pourtant, une consommation anarchique de ces produits peut devenir nuisible d’un point de vue santé publique. “Consommer des compléments alimentaires sans avis médical préalable n’est pourtant pas sans risque, et peut mener à des interactions avec des médicaments, comme celle du millepertuis avec la pilule contraceptive par exemple, ou à des surdosages” avertit Julie Frère, porte-parole de Testachats.

Médicaments, médicaments homéopathiques, à base de plantes ou non, compléments alimentaires... La frontière entre les différentes catégories de produits devient difficile à déterminer. Ce que Testachats dénonce depuis plusieurs années. L’organisation demande dès lors un encadrement plus strict en termes de preuve d’efficacité, de sécurité et de qualité, et des contrôles bien plus rigoureux de la part des autorités. En tout état de cause, Testachats recommande aux consommateurs de ne consommer des compléments alimentaires qu’après avoir consulté leur professionnel de la santé. Il convient d’abord de veiller à avoir une alimentation saine, équilibrée et variée pour éviter les carences en vitamines et minéraux.