La couverture vaccinale contre la grippe est trop faible

La couverture vaccinale contre la grippe a stagné parmi les personnes à risque entre 2013 et 2023, constatent les Mutualités Libres dans une étude publiée mardi. En dix ans, les seniors, femmes enceintes et malades chroniques sont restés bien loin de la couverture de 75% recommandée par l’Organisme mondial de la santé.

Un senior sur deux était vacciné contre la grippe en 2023. Dix ans plus tôt, cette proportion était en tous points pareille (50,7%), ressort-il des chiffres de la mutualité, qui a sondé 1,6 million d’affiliés adultes.

Les personnes souffrant d’une affection chronique sont même moins protégées (43,4%) qu’il y a dix ans (46,9%). À l’inverse, la proportion de femmes enceintes vaccinées contre la grippe a, elle, légèrement augmenté, mais reste très faible (14,8% en 2022 contre 10,4% en 2013).

Un sursaut durant le Covid

La pandémie de coronavirus a provoqué un sursaut et, en 2020, le taux de vaccination s’est hissé à 57,5% chez les 65 ans ou plus, 52,7% chez les malades chroniques et 26% chez les femmes enceintes. Toutefois, dès l’année suivante, la couverture s’est de nouveau détricotée.

Ainsi, seules 63,3% des personnes ayant reçu un vaccin antigrippal en 2020 ont répété l’opération chacune des trois années suivantes. Les moins fidèles au vaccin sont les individus sans dossier médical global (DMG, géré par le médecin et qui rassemble toutes les données médicales du patient) et, surtout, la tranche des 18-45 ans (moins de 22%). Passé le pic de la pandémie, les campagnes de vaccination couplée – où le rappel du sérum anti-Covid et le vaccin contre la grippe sont administrés le même jour – n’ont donc, semble-t-il, pas permis d’ancrer dans les habitudes la protection contre la grippe saisonnière.

Des freins à la vaccination

De manière générale, plusieurs freins à la vaccination coexistent. Une personne peut ainsi ignorer qu’elle appartient à un groupe à risque, elle peut se montrer méfiante par rapport au système de soins ou encore avoir développé des résistances au vu d’expériences passées. Le coût du vaccin et de la prestation de soin peut également constituer un obstacle, comme certaines contraintes logistiques (difficulté à se déplacer, etc.).

En Belgique, la grippe touche en moyenne 500.000 personnes chaque année, dont 2% à 3% développent des complications (comme la pneumonie) nécessitant une hospitalisation.