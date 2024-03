La fatigue, un fléau pour les patients atteints de maladies chroniques intestinales: d’où ça vient?

Les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), telles que la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, se plaignent souvent d’épisodes de fatigue persistante. Un mal difficile à expliquer, tant les causes sont nombreuses...

Environ la moitié des patients souffrant d’une maladie intestinale chronique éprouvent une grande fatigue. À cause de ce symptôme, ils se heurtent souvent à l’incompréhension de leur entourage. Plusieurs phénomènes peuvent contribuer à cette fatigue.

Maladie active

Les poussées de la maladie s’accompagnent souvent de fatigue, car c’est à ce moment-là que l’organisme a besoin de toute son énergie pour lutter contre les inflammations. Lorsque la maladie est très active, le sommeil est également perturbé, notamment parce que les patients doivent se lever la nuit pour aller aux toilettes. En général, la fatigue s’estompe lorsque la maladie revient à une phase de repos. Mais chez certaines personnes, le mal peut persister pendant un certain temps.

Les carences

En cas de fatigue sévère, il est recommandé de vérifier si l’on ne souffre pas d’une éventuelle anémie ou de carences en vitamines. Les taux de fer et de vitamine B12, en particulier, doivent être vérifiés. Si les taux sont trop bas, cela peut être « corrigé » grâce à des comprimés ou des perfusions de fer ou des injections de vitamine B12. Les carences en vitamine D sont également fréquentes et peuvent être une cause de fatigue.

Autres affections

Outre les maladies chroniques intestinales, certaines personnes souffrent d’autres affections (chroniques): une glande thyroïde qui fonctionne trop vite ou trop lentement, par exemple, ou encore le diabète. Si la fatigue persiste, ces pistes seront étudiées. Et si vous aviez déjà été diagnostiqué auparavant, il est possible de vérifier si ces maladies sont suffisamment maîtrisées.

Effets secondaires des médicaments

Cette sensation de fatigue peut aussi être un effet secondaire de certains médicaments. Ces traitements peuvent vous aider à contrôler la maladie mais ont pour effet secondaire de vous épuiser. En cas de doute, mieux vaut arrêter temporairement la prise du médicament, toujours sous les conseils de votre médecin, de surveiller étroitement l’évolution de la maladie et de vérifier ensuite si la sensation de fatigue disparaît ou non.

Addictions

Il est largement reconnu que fumer a une influence particulièrement néfaste sur l’évolution des maladies chroniques intestinales. Un mode de vie peu sain et d’autres dépendances telles que l’alcool ou les drogues peuvent également jouer un rôle majeur dans la sensation persistante de fatigue.

Anxiété et dépression

Accepter les maladies chroniques et ajuster sa vie en conséquence n’est pas évident pour tout le monde. Ce processus peut entraîner des difficultés émotionnelles et psychologiques. L’anxiété et la dépression peuvent également survenir et contribuer à un grand état de fatigue. Ceux qui font face à ces problèmes devraient rechercher une aide professionnelle.

Pas de remède

Il n’existe pas de remède contre cette fatigue chronique. Les scientifiques ne comprennent pas encore tout à fait comment celle-ci survient. Cela ne signifie pas pour autant que vous êtes totalement impuissant. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même pour minimiser les risques de fatigue: mode de vie sain, exercice, alimentation saine, repos et sommeil nécessaires...

Si la fatigue persiste, il est également important d’en parler ouvertement à votre entourage et à votre médecin. Ils pourront ainsi en tenir compte. Une meilleure compréhension ne résoudra pas le problème, mais elle peut le rendre plus supportable.