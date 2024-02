Pénurie de médecins: il manque 145 généralistes en Wallonie

Pour combler le déficit actuel de médecins généralistes en Wallonie, il faudrait donc 145 médecins supplémentaires, d’après le nouveau cadastre réalisé par l’Agence pour une vie de qualité (Aviq), cité dans La Dernière Heure.

Le nombre de médecins généralistes actifs en Wallonie est en constante augmentation depuis 2016. Cependant, ces nouveaux arrivants ne permettent pas encore de combler les manques dans les communes en pénurie et les besoins de remplacement des médecins qui partent à la retraite. Bien que le nombre de communes en pénurie a globalement diminué, de nombreuses régions restent donc sous pression.

« Dans la province de Luxembourg, la densité médicale est passée en dessous de 90 médecins pour 100.000 habitants, soit une baisse de 17% en ETP, ce qui prouve que la ruralité reste sous pression », indique Lara Kotlar, porte-parole de l’Aviq. « On remarque qu’il y a également encore des zones en pénurie dans le Hainaut, notamment à Lobbes, Colfontaine, Courcelles ou encore Fleurus mais aussi dans la région namuroise ».

585 médecins en cinq ans

Pour combler le déficit actuel et avoir au moins 90 médecins généralistes pour 100.000 habitants dans chaque commune, il faudrait donc 145 médecins supplémentaires, d’après l’Aviq.

Et pour remplacer les médecins qui prendront leur retraite au cours des cinq prochaines années, il faudrait 585 médecins en plus. Les besoins par province sont de 66 en Brabant wallon, 294 dans le Hainaut, 214 en province de Liège, 67 en province de Luxembourg et 88 en province de Namur.