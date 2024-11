La campagne nationale de sensibilisation de la Semaine Européenne de la Mucoviscidose porte le nom évocateur : « Du sport pour vivre ». Ce slogan percutant reflète avec justesse l’importance cruciale de l’activité physique pour les personnes touchées par cette maladie génétique. L’Association Muco insiste sur l’impact positif du sport dans le traitement quotidien de la mucoviscidose, une affection chronique qui nécessite des soins constants.

« En plus des aérosols, des exercices de kinésithérapie et des traitements pour améliorer la digestion, l’activité physique est un élément clé de la prise en charge de la mucoviscidose. Bouger a un effet bénéfique sur la santé physique des patients et favorise aussi leurs interactions sociales. Grâce aux fonds collectés par la campagne #mucosocks, nous souhaitons soutenir les patients atteints de mucoviscidose », explique Stefan Joris, directeur de l’Association Muco.

L’activité physique aide à mobiliser et à évacuer le mucus épais qui s’accumule constamment dans les poumons. Cela contribue à augmenter la capacité pulmonaire, à renforcer les muscles respiratoires, à améliorer la qualité de vie globale, à stimuler l’appétit et à renforcer le bien-être mental.

Des chaussettes sportives pour une cause essentielle

Cette année, l’action annuelle de collecte de fonds durant la Semaine Européenne de la Mucoviscidose met en avant une collection de chaussettes sportives tendance, adaptées aux adultes comme aux enfants. Deux grands sportifs belges soutiennent activement cette initiative. Dans une vidéo de campagne, la joueuse de basketball Emma Meesseman, membre des Belgian Cats, joue un match amical avec Mattia-Luca, un jeune patient atteint de mucoviscidose. Dans une autre séquence, Kathleen (35 ans) affronte Vincent Vanasch, gardien des Red Lions, lors d’un défi de hockey. Ces actions visent à attirer l’attention sur la mucoviscidose, qui reste la maladie génétique la plus courante et menaçante en Belgique. En achetant ces chaussettes, vous contribuez à la lutte quotidienne des patients contre leur maladie.

Une maladie incurable, mais des traitements en progrès

En Belgique, 1379 personnes vivent avec la mucoviscidose. Cette maladie héréditaire du métabolisme se manifeste par une série de symptômes, notamment des infections respiratoires récurrentes, des sécrétions bronchiques épaisses difficiles à expectorer, des douleurs abdominales et des troubles digestifs. D’autres organes peuvent également être affectés, et l’évolution de la maladie varie d’un patient à l’autre. Si aucun remède n’existe encore, les progrès scientifiques récents ont permis d’améliorer considérablement les traitements. Cependant, les patients doivent consacrer plusieurs heures par jour à leurs thérapies pour maintenir leur état de santé.

En pratique: Soutenez la recherche sur la mucoviscidose en achetant des chaussettes à 15€ la paire. Pour plus d’informations et pour commander, rendez-vous sur mucoweek.be.