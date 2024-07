Pourquoi le nerf vague est important

Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne votre système nerveux? Il y a de fortes chances que non, et pourtant certains nerfs peuvent avoir plus d’influence sur votre santé mentale et physique que vous ne le pensez. Le nerf vague en particulier. À quoi sert-il? Selon Luc Swinnen, spécialiste du stress, des exercices permettent de renforcer le nerf vague et donc de mener une vie plus saine et plus sereine.

Le nerf vague est le nerf crânien le plus important du système nerveux autonome. En fait, ce nerf relie notre cerveau à (presque) tous nos organes. Il existe un nerf vague gauche et un nerf vague droit, sous chaque clavicule. Le système nerveux comprend le système nerveux central, qui comprend le cerveau et la moelle épinière. Le système nerveux autonome régule de nombreux processus inconscients dans votre corps, tels que le rythme cardiaque, la pression artérielle et la température corporelle. Là encore, cette partie du système nerveux peut être divisée en deux parties: le système nerveux orthosympathique et le système nerveux parasympathique. Le premier est impliqué dans votre réaction aux situations stressantes, tandis que le second assure le repos et la récupération après une telle réaction.

Théorie polyvagale

Le nerf vague est entré dans le domaine de la santé mentale par le biais de la théorie polyvagale. Le psychologue et neuroscientifique américain Stephen Porges a publié une première réflexion sur ce sujet en 1994. Selon cette théorie, le stress et les traumatismes affectent le système nerveux, à l’origine de plusieurs troubles mentaux. Dans sa publication, Porges explique que le cerveau, qui fait partie du système nerveux central, scrute constamment l’environnement à la recherche d’un danger. Ce « danger », le cerveau le fonde sur des expériences passées, comme les traumatismes de l’enfance. Lorsque le cerveau et le corps sont en proie à des sentiments d’insécurité et de tension, le système nerveux peut s’en trouver perturbé. Selon cette théorie, cela peut vous perturber mentalement et physiquement.

Le nerf vague en action

Devez vous pour autant vous contenter de supporter les divers symptômes qui apparaissent sans pouvoir rien y faire? Heureusement non, selon Luc Swinnen, expert en stress. Selon lui, vous pouvez agir activement sur votre nerf vague. Dans son livre Strengthen your vagus nerve (Renforcez votre nerf vague), il propose des conseils et des exercices concrets pour résoudre des problèmes tels que le stress, le burn-out, les traumatismes et le côlon irritable. Des exercices qui ne sont pas uniquement utiles si vous être confronté à des problèmes (majeurs). Si vous souhaitez simplement mener une vie plus saine, plus calme et plus heureuse, vous pouvez « rendre les bonnes expériences encore meilleures avec l’aide du nerf vague », explique Swinnen.

Voici quelques exemples d’exercices pour le nerf vague:

exercices de respiration

exercices de méditation

exercices de yoga

exercices physiques

Bref, il y a de quoi commencer! Vous n’êtes toujours pas convaincu? Pas de problème, vous savez au moins à quoi sert le nerf vague et qu’il existe des exercices à faire pour vous sentir mieux.

Source: Plusonline.nl