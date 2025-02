Pourquoi tout semble aller mieux le matin?

Une journée catastrophique au travail ou une dispute avec votre partenaire? Pas d’inquiétude, le lendemain matin, tout semble aller mieux. Une vaste étude a révélé que notre humeur fluctue considérablement au fil de la journée.

Nous commençons généralement la journée dans un état d’esprit optimal, mais notre moral décline progressivement pour atteindre son niveau le plus bas vers minuit. Le jour de la semaine et la saison influencent également ces variations d’humeur. Selon des chercheurs de l’University College London (UCL), notre bien-être mental oscille davantage le week-end, tandis qu’il reste plus stable en semaine.

Notre humeur fluctue en permanence, mais étonnamment peu d’études ont analysé comment il évolue au cours d’une journée. Jusqu’ici, la recherche s’est souvent concentrée sur des échantillons restreints ou des groupes spécifiques. Pour mieux comprendre ce phénomène, des scientifiques ont exploité les données d’une étude sociale sur le Covid, menée entre mars 2020 et mars 2022. Près de 50.000 adultes britanniques ont participé à ces enquêtes, répondant à des questions telles que: À quel point vous êtes-vous senti heureux la semaine dernière? Êtes-vous satisfait de votre vie? Dans quelle mesure estimez-vous que ce que vous faites a du sens? L’analyse a pris en compte plusieurs facteurs, notamment l’âge, l’état de santé et la situation professionnelle des participants.

L’influence des saisons sur notre humeur

L’étude a révélé plusieurs tendances marquantes. Les lundis et vendredis apparaissent comme des jours où l’humeur est meilleure, tandis que le dimanche marque souvent une baisse de moral. Le mardi affiche également des résultats positifs. En revanche, le sentiment de solitude reste relativement stable tout au long de la semaine.

Les saisons jouent aussi un rôle-clé: au printemps, en été et en automne, les personnes semblent moins sujettes à l’anxiété et à la dépression, et se déclarent plus heureuses et satisfaites qu’en hiver. L’été se révèle être la saison la plus favorable à la santé mentale. Toutefois, ces variations saisonnières n’altèrent pas une constante: le matin reste le moment où l’on se sent le mieux, et le soir, celui où l’humeur décline.

Pourquoi nous sentons-nous moins bien le soir?

Cette étude observationnelle n’a pas identifié de causes directes, mais plusieurs hypothèses sont avancées.

L’horloge biologique

L’un des principaux facteurs serait notre rythme circadien. Le cortisol, hormone qui régule l’humeur, la motivation et l’anxiété, atteint un pic peu après le réveil avant de diminuer progressivement jusqu’au coucher. Cela pourrait expliquer pourquoi nous nous sentons généralement plus énergiques et positifs le matin.

L’impact de la routine

La structure des journées diffère considérablement entre la semaine et le week-end. En semaine, les individus ont tendance à suivre une routine bien établie, tandis que les week-ends sont souvent plus irréguliers. Cette différence pourrait expliquer pourquoi notre bien-être mental fluctue davantage durant le week-end.

Quelles implications pour notre quotidien?

Selon Dr Feifei Bu, chercheuse principale de l’étude, ces résultats suggèrent que nous sommes mentalement plus forts le matin, tandis que notre état émotionnel atteint son point le plus bas vers minuit. « Nos conclusions peuvent avoir des implications concrètes. Par exemple, les chercheurs qui étudient la santé mentale devraient tenir compte du moment où les participants remplissent leurs questionnaires. De même, les services d’aide psychologique pourraient mieux adapter leur offre à ces fluctuations – en proposant, par exemple, un soutien renforcé en soirée et durant la nuit. »

Bien que ces résultats soient intéressants, les chercheurs insistent sur la nécessité d’études complémentaires pour confirmer si ces variations sont réellement dues à l’heure de la journée. En effet, il est possible que les personnes se sentant mieux le matin soient aussi plus enclines à répondre aux enquêtes.