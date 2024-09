Quelle routine beauté adopter après l’été?

UV et sel marin ont agressé votre peau tout l’été? Celle-ci est désormais déshydratée et abimée? Voici quelques bons gestes à adopter pour chouchouter votre épiderme à la rentrée.

Adieu les coups de soleil

Oubli de crème solaire, indice de protection trop faible et c’est le coup de soleil assuré! Vous cherchez à réparer votre peau rougie par le soleil? Commencez par appliquer une crème réparatrice après-soleil ou un gel apaisant à l’aloe vera. Favorisez également les produits à base de vitamine C ou suivez, sous avis médical, une cure de compléments vitaminés. La vitamine favorise en effet une meilleure cicatrisation de l’épiderme et limite les inflammations cutanées. C’est également un excellent anti-âge.

En cas de brûlure plus grave, d’apparition de cloques..., consultez un médecin et utilisez des crèmes plus médicales de type Biafine, Flamazine...

Un petit coup de nettoyage

Après l’été, les pores ont tendance à être bouchés. Nettoyer sa peau au quotidien est donc indispensable pour limiter l’apparition d’imperfections. Cela ne veut pas dire qu’il faut frotter vigoureusement, au contraire: le nettoyage doit être doux afin de ne pas agresser la peau qui est déjà fragilisée.

Au secours, ma peau est sèche

UV, sel marin, vent sec, chlore... Votre peau a subi de multiples agressions pendant vos vacances et sa barrière cutanée est désormais sensiblement fragilisée. Comment aider votre peau sèche et abimée à se régénérer? Commencez par exfolier votre peau afin de vous débarrasser de toutes les peaux mortes qui parsèment votre visage. Privilégiez un gommage doux, aux grains fins, une fois par semaine. Une fois la peau exfoliée, il faut la réhydrater: évitez les gels à faire mousser à l’eau, et appliquez plutôt une crème fine ou un soins ultra-hydratant. Plus riche, la crème vous apportera du confort et de la souplesse. Offrez-vous un masque hydratant une à deux fois par semaine.

Un petit coup de pouce à l’hydratation

N’hésitez pas à adapter votre routine pour booster votre hydratation. Appliquez par exemple un sérum booster d’hydratation. Sous la douche, utilisez un gel douche hydratant enrichi en glycérine ou optez pour un gel lavant sans savon au beurre de karité. Après votre douche, massez lentement votre corps avec un lait, une crème, un baume ou une huile.

Ne pas oublier... la crème!

Et oui, ce n’est pas parce que les vacances sont finies qu’il faut perdre ses bonnes habitudes. Même après l’été, il faut continuer à protéger sa peau des rayons UV avec une crème adaptée. 50 SPF, produit bio et pas trop agressif...