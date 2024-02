Un purificateur d’air contre les acariens?

« Cela fait des années que je suis allergique aux acariens avec toutes sortes de symptômes: nez qui coule, toux irritative, yeux qui démangent… J’envisage d’investir dans un purificateur d’air, mais cela en vaut-il la peine? »

L’allergie aux acariens, fréquente et assez invalidante, est provoquée par les déjections des acariens. Ceux-ci se retrouvent surtout dans les textiles: tentures, tissus d’ameublement, tapis, poussière… Ils se propagent facilement dans l’air ambiant.

«Intuitivement, on se dit que les purificateurs d’air et les protège-matelas traités spécialement ont une efficacité, puisqu’ils sont sensés éradiquer les acariens mais on ne dispose d’aucune preuve scientifique démontrant qu’ils réduisent les symptômes allergiques. La gravité et la fréquence de ces symptômes n’en sont pas atténuées et ce type de sprays et d’appareils ne semble pas davantage réduire la prise d’antihistaminiques», insiste le Pr Peter Hellings, allergologue et médecin ORL.

Cela dit, les purificateurs d’air et les sprays parviennent bel et bien à filtrer, voire à éradiquer les acariens. On pourrait donc s’attendre à être y moins exposé… «Si l’effet sur les symptômes reste faible, cela s’explique par le fait que les acariens sont omniprésents autour de nous. De la chambre au salon, en passant par la voiture, le lieu de travail, la maison de nos proches et de nos amis... Traiter le problème juste dans la chambre à coucher ne suffit donc pas.»

Cher ne veut pas dire efficace

Si vous êtes allergique, voici quelques bons gestes à adopter au quotidien:

aérez bien votre chambre,

évitez l’excès d’humidité dans l’air,

lavez le linge de lit à 60°C

et bannissez les tissus (tentures, tapis...) de la chambre à coucher.

«Inutile d’investir dans un appareil coûteux ou un protège-matelas traité. Ce dernier n’étouffe pas mieux les acariens qu’un modèle classique.»

Le rinçage des narines au sel

Ce qui aide, en revanche, à limiter les effets d’une allergie aux acariens, c’est se nettoyer les narines à l’eau salée. «Matin et soir, servez-vous d’une poire pour rincer soigneusement vos fosses nasales: cela permet d’éliminer le mucus et d’évacuer les allergènes. Il a été scientifiquement prouvé que cette méthode permet de réduire les symptômes de 40%. Autre avantage: c’est une solution bon marché qui demande peu d’efforts. Si vous en faites une routine d’hygiène, au même titre que le brossage des dents, vous verrez vite une grosse différence. Cela permet aussi de bien dégager les voies respiratoires supérieures.» Comptez environ 9 grammes de sel de cuisine pour 1 litre d’eau, réchauffez celle-ci à température corporelle (36 à 37°C) et servez-vous-en pour rincer une narine après l’autre.