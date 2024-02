Une étude unique pour préparer le système de soins de santé belge au vieillissement de la population

Une étude unique en son genre est sur le point de démarrer à Gand. Elle durera 20 ans et suivra jusqu’à 20.000 participants. Elle concerne des personnes âgées de plus de 45 ans, qui seront étudiées sur une période d’une durée inédite.

« D’ici 2050, un Flamand sur trois aura 65 ans ou plus », explique Marthe De Boevre, chercheuse à l’UGent. Cette étude à grande échelle devrait fournir des informations intéressantes sur les facteurs génétiques et environnementaux qui influencent notre santé.

En les comprenant mieux, les chercheurs seront en mesure de mieux prédire les maladies et de tirer des enseignements sur la manière de vieillir en bonne santé. Des études de cette ampleur sont inédites dans notre pays, seuls les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont déjà lancé des initiatives similaires.

Améliorer les soins

L’équipe de scientifiques est composée de spécialistes de l’UZ Gent, de l’UGent, de la ville de Gand et du centre de recherche Imec. Au total, 400.000 questionnaires seront remplis. Ces données seront combinées à 180.000 échantillons de sang, d’urine, de cheveux, de peau, de selles et de salive.

« Les progrès technologiques nous permettent de mesurer plus et mieux, mais l’analyse et l’intégration de toutes ces données pour améliorer les soins est un défi que nous voulons relever ».

Les 20.000 participants seront âgés d’au moins 45 ans au début de l’étude et vivent dans la périphérie de Gand. Les chercheurs commenceront d’ici peu avec les 200 premiers participants, mais ils sont toujours à la recherche des 19.800 autres. Les personnes faisant partie du groupe cible recevront une brochure explicative le mois prochain.