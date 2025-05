Au fond, d’où vient la « Fête des mères »?

Fleurs, chocolats, bricolages, gros câlins… Nombreuses seront les mamans gâtées par leur progéniture ce dimanche 11 mai. Mais quelle est l’origine de cette tradition annuelle?

Si des traces de célébrations en l’honneur des mamans remontent à la Grèce Antique, la « Fête des mères » telle que nous la connaissons chez nous aujourd’hui, a été lancée par une institutrice américaine de l’Etat de Virginie: Anna Jarvis (1864-1948), issue d’une fratrie de treize enfants. Sa maman, Ann Reeves Jarvis, avait fondé des clubs ayant pour but d’éduquer les jeunes mères et de leur apporter de l’aide pour notamment réduire la mortalité infantile, elle qui a perdu la majorité de ses enfants à cause de maladies... Cette dernière avait souvent souhaité voir la création d’un jour de fête en hommage à toutes les mamans.

Première célébration à l’église

A la suite du décès d’Ann Reeves Jarvis en 1905, sa fille Anna Jarvis reprend cette idée et lance ainsi une campagne pour instaurer une fête symbolique honorant la maternité. En 1908, elle organise la première célébration de la fête des mères à l’église méthodiste Andrews de Grafton, avec une distribution d’oeillets blancs – fleur préférée de sa maman – aux mères présentes. Anna Jarvis choisit de le faire le deuxième dimanche de mai. Pourquoi ? Parce que cette date est proche du 9 mai, jour de la mort de sa maman. Elle milite auprès des églises, des journaux, du milieu des affaires, des politiciens...

De la création au regret

En 1914, ça y est, son rêve se réalise : le président américain Woodrow Wilson proclame une fête nationale officielle dédiée aux mamans ! Cette journée devient rapidement populaire. Mais la célébration qui devait être modeste, sincère, personnelle, sentimentale, pour remercier le travail altruiste des mères, prend la tournure d’un événement commercial. Au grand regret d’Anna Jarvis… Choquée par cette dérive, elle s’oppose à la vente de cartes de voeux et demande à la population de boycotter les fleuristes. Elle se bat même pour carrément annuler cette fête. Finalement, Anna Jarvis décide de ne pas célébrer la « Fête des mères ». Une décision que suivra sa famille.

Quoi qu’il en soit, la tradition s’est propagée au-delà des frontières américaines. Aujourd’hui, les mamans sont honorées dans de nombreux pays, souvent le deuxième dimanche du mois de mai, comme aux Etats-Unis. C’est le cas en Belgique (sauf à Anvers, où la célébration a lieu le 15 août, jour de la Sainte-Marie), en Allemagne, au Canada, au Brésil ou encore en Australie.

Bonne fête à toutes les mamans!