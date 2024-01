Des actions pour lutter contre l’isolement social

La Croix-Rouge lutte contre l’isolement social: en 2023, les bénévoles ont réalisé 26.000 visites à domicile et en maisons de repos.

On ne le sait que trop : l’isolement social, fortement accentué depuis la pandémie de covid en 2020, est devenu un fléau sociétal, en Belgique comme dans la plupart des pays. Selon les statistiques belges officielles (enquête Statbel 2022) plus de 770.000 Belges (7,2%) se sentent toujours ou la plupart du temps seuls!

Un pourcentage qui grimpe à 8% pour la tranche d’âge 50-74 ans… Le problème est tel que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère désormais que la question de la solitude est une menace urgente pour la santé physique et mentale, des études montrant par ailleurs qu’il est lié à l’anxiété et à la dépression et peut augmenter de 30% le risque de maladie cardiovasculaire.

Reliage, des relations de confiance

Face à ce terrible constat, la Croix-Rouge de Belgique contribue à lutter contre l’isolement social au travers de son activité « Reliage ».

« Le terme de Reliage a été choisi pour désigner toutes les actions de la Croix-Rouge qui relient, qui créent du lien entre les personnes », explique Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique. « Il peut s’agir de visites individuelles à domicile ou en maison de repos, ou d’activités adaptées aux besoins ou envies de la personne : sortir se promener par beau temps ou participer à des activités collectives qui se déroulent à la Croix-Rouge ou dans un autre réseau associatif. Le but étant d’accompagner les personnes seules vers des lieux, des activités où elles pourront rencontrer d’autres personnes isolées et renforcer leur cercle social ».

En 2023, 26.000 visites ont ainsi été effectuées par les volontaires de la Croix-Rouge, tandis que près de 17.000 personnes ont participé à des activités collectives.

« Ce n’est pas toujours visible au début, mais les visites font beaucoup de bien aux gens. Les personnes que je visite me racontent des histoires sur leur famille, ainsi que leurs peurs et leurs angoisses. Comme activité, nous sommes allés faire des promenades dans les jardins publics... Petit à petit, nous avons découvert que nous partagions certains passe-temps, ce qui a contribué à établir une relation de confiance », raconte Patrick, volontaire pour l’activité « Reliage ».

Devenez bénévole et créez à votre tour du lien

Quelques exemples des activités « Reliage » menées par les volontaires de la Croix-Rouge :

À Bruxelles : le projet « Ensemble, Tous Connectés » pour aider les personnes isolées à se connecter aux nouvelles technologies

: le projet « Ensemble, Tous Connectés » pour aider les personnes isolées à se connecter aux nouvelles technologies Dans le Brabant Wallon : activités de marche avec les seniors isolés, bar « causerie » et autre « café papote » en maison de repos, atelier couture, lecture à voix haute, club loisirs, visites culturelles…

: activités de marche avec les seniors isolés, bar « causerie » et autre « café papote » en maison de repos, atelier couture, lecture à voix haute, club loisirs, visites culturelles… À Namur : atelier tricot et café « papote »

: atelier tricot et café « papote » Dans le Hainaut : ateliers couture dans plusieurs maisons Croix-Rouge, ateliers cuisine, ateliers jeux de société,

Envie de contribuer à briser l’isolement autour de chez vous? Devenez volontaire pour l’activité « Reliage » et redonnez le sourire à une personne seule.