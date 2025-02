Organiser un repas avec ses proches peut aujourd’hui être un véritable défi. Sensibilités de chacun, avancées technologiques, attentes en matière d’hospitalité… Voici comment s’adapter aux codes de 2025 pour garantir une soirée réussie.

Dans un article précédent, nous abordions déjà le sujet. Mais depuis lors, les habitudes ont évolué et les mœurs et attentes ne sont plus les mêmes qu’autrefois… Avec cet article, nous mettons en avant les bonnes pratiques actuelles pour éviter les conflits à l’heure du repas. Et passer un chouette moment entre amis!

1. Régimes alimentaires: l’ère de l’inclusivité

En 2025, les régimes spécifiques (végane, sans gluten, etc.) sont devenus monnaie courante. Vous avez probablement une personne qui ne mange pas de viande ou de céréales dans vos proches et amis. Faut-il pour autant s’adapter aux goûts de chacun?

Astuce: optez pour un buffet participatif où chacun apporte un plat compatible avec son alimentation. Le walking diner ou apéro dinatoire sont aussi de chouettes options à privilégier. Vous gagnerez non seulement du temps en cuisine, et pourrez mieux profiter de vos invités. Et côté culinaire, chacun pourra y trouver son bonheur.

À éviter: les remarques sur les choix alimentaires des autres. « Encore un plat végan? » risque de plomber l’ambiance.

2. Animaux et enfants: anticiper les attentes

Tout le monde n’est pas à l’aise avec la présence d’un chien à table. En tant qu’hôte, mieux vaut donc préciser en amont si les animaux sont les bienvenus. En tant qu’invité, demander la permission avant d’amener son chien est conseillé.

Même chose avec les enfants: peut-être organisez-vous une soirée entre adultes? Dans ce cas, précisez-le à vos invités.

3. Cadeau: remercier l’hôte

Offrir un cadeau à l’hôte est-il encore une obligation ou une tradition dépassée? Si dans certains pays, c’est mal vu, en Belgique, il est de convenance de ne pas arriver les mains vides. Le choix classique? Une bonne bouteille de vin ou de champagne.

4. Le smartphone à table: ami ou ennemi?

En 2025, le smartphone est omniprésent, mais faut-il l’avoir à table? Plusieurs options possibles:

Soit on le range (on ne le ressort qu’à la fin du repas).

Soit on le pose face cachée et on profite du moment présent.

Soit on l’autorise uniquement pour prendre des photos et partager en story.

Soit c’est libre à chacun de le prendre ou non, mais sans imposer son écran aux autres.

5. Conversations sensibles: où tracer la ligne?

Les discussions animées sont souvent les plus intéressantes, mais comment éviter les dérapages? La règle d’or: respect et écoute avant tout. L’idéal serait d’échanger des idées, des pensées, des perspectives… mais savoir changer de sujet si la tension monte.

À éviter: les débats ultra-polarisés sans issue.

6. L’art subtil du paiement de l’addition

Êtes-vous plutôt adepte du partage équitable ou du paiement au centime près? Les applications de paiement (Splitwise, PayPal) et les codes QR sur l’application bancaire ont simplifié la gestion des additions. Mais faut-il toujours tout diviser?

7. L’après-dîner: savoir conclure en douceur

À quel moment dire au revoir? N’est-il pas malvenu de partir en premier? L’astuce moderne: fixer une heure de fin approximative dès l’invitation.

On le voit, les codes des dîners entre amis évoluent. Mais l’essentiel reste le même: partager un bon moment ensemble. Et vous, quelles sont vos règles d’or pour un dîner réussi en 2025?