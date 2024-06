Pourquoi le chat pétrit-il ?

Tous les propriétaires de chat(s) connaissent ce comportement typique de l’espèce : le pétrissage, ou ce mouvement alternatif bien connu qu’il effectue de ses deux pattes antérieures sur un plaid, son coussin, ou même directement sur son maître. Mais pourquoi fait-il cela ?

Le pétrissage provient d’un comportement naturel que le félin effectue lorsqu’il est chaton et qu’il tète sa maman : en poussant de ses deux pattes antérieures alternativement autour de la mamelle de sa mère, le chaton stimule ainsi la production de lait, ce qui lui permet donc, bien sûr, d’être mieux rassasié. Mais ce n’est pas tout. En malaxant ainsi le ventre de sa maman, le petiot se sent plus proche d’elle, le lien se renforce entre la mère et son chaton par ce supplément de contact tactile.

Mais pourquoi conserve-t-il ce comportement à l’âge adulte si le but est de stimuler la production de lait ? Les moments qu’il a vécus étant petit en tétant sa maman étaient si apaisants et si doux que le chat « revit » en quelque sorte, avec nostalgie, le sentiment d’apaisement et de bonheur absolu qu’il a connu auprès de sa mère. C’est ce qu’on appelle un comportement néoténique, à savoir la persistance à l’âge adulte d’un comportement infantile, mais détourné de son contexte initial. C’est ce qui explique pourquoi le chat semble si concentré et si apaisé lorsqu’il pétrit. Et aussi pourquoi certains félins peuvent même téter le tissu qu’ils sont en train de pétrir. C’est vraiment comme s’ils revivaient ces doux moments d’allaitement auprès de leur maman.

Et, évidemment, lorsque le chat pétrit sur son maître, il lui accorde presque la même importance qu’il accordait à sa maman ! Il vous signifie donc par ce geste qu’il vous aime, qu’il est très proche de vous et qu’il se sent bien en votre compagnie. Ne le grondez donc surtout pas si parfois vous sentez la pointe de ses griffes…