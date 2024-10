Transformer l’ex-chambre des enfants

Vous avez toujours rêvé d’avoir un endroit à vous? Le départ des enfants est l’occasion de récupérer une ou plusieurs chambres. Voici comment leur donner une nouvelle vie.

Ça y est! Les enfants ont quitté le nid et, après plusieurs mois (dans le meilleur des cas…), ils ont daigné vider leurs chambres. Autant d’espaces qui vous reviennent dans la maison, autant de possibilités de réaffectation. Place au dressing, au bureau, au home cinema ou à une pièce dédiée aux hobbys? Ces possibilités sont évidemment enthousiasmantes mais, sans vouloir jouer au rabat-joie, mieux vaut ne pas se lancer tête baissée et suivre aveuglément sa première lubie.

Des besoins plus que des envies ?

C’est que, même s’il faut pouvoir se faire plaisir, une pièce libérée, c’est avant tout l’occasion de répondre à un besoin criant: un espace où travailler, une possibilité de désencombrer la chambre des vêtements, de loger décemment des amis ou la famille… Dans un premier temps, mieux vaut réfléchir et viser l’utilitaire, les options qui simplifieront la vie au quotidien. Sous peine de devoir impérativement répondre à ces besoins par la suite, avec de nouvelles dépenses à la clé. «Notre fils avait raison lorsqu’il demandait: où devrions-nous dormir lorsque nous venons vous rendre visite?, raconte ainsi Ludo, qui a transformé en sauna l’ancienne chambre de son fils, parti vivre à l’étranger. Quelques années plus tard, nous n’avons eu d’autre choix que d’investir dans une deuxième rénovation: transformer les combles en chambre d’amis.»

Si les mètres carrés se font rares, il est possible d’envisager de créer un espace mixte, mêlant plusieurs affectations. «Mais cela ne fonctionne qu’avec les pièces qui servent rarement ou pas durablement, met en garde Annick Oth, homethérapiste. Un dressing peut être couplé avec une chambre d’ami, éventuellement en y installant un lit-placard. Des invités? Vous préparez vos vêtements la veille et vous les montez dans votre chambre, pas de soucis. En revanche, si vous mélangez la fonction de bureau avec un dressing, les différentes fonctions vont empiéter les unes sur les autres et l’espace ne sera pas agréable à vivre au quotidien.»

Réfléchissez aussi à deux fois à la pertinence de certains choix. «Ok, la pièce cinéma, c’est séduisant sur papier. Mais si vous êtes ou pensez devenir grand-parent, vous préfèrerez peut-être pouvoir garder un œil sur vos petits-enfants, et qu’ils regardent la télé dans le séjour, plutôt que seuls dans une pièce à l’étage!»

Budgétisez !

Deuxième grand point auquel faire attention, avant de se lancer: le budget. «Souvent, les gens sont étonnés du prix d’un réaménagement, c’est bien plus cher qu’ils ne le pensaient», reconnaît Marie Degaute, de Marie’s Home, spécialiste de la décoration et de l’aménagement d’intérieur. Il convient donc de se poser la question: ne serait-il pas plus pertinent d’allouer le budget disponible aux pièces de vie, celles qui servent tous les jours? Ces dernières années, inflation oblige, le mobilier a connu une forte hausse, tout comme la main d’œuvre et les matériaux.

Même s’il est toujours envisageable de faire preuve de créativité, d’opter pour des meubles en kit ou de chiner à bon prix, avoir en amont une idée de la somme que coûterait une réaffectation est donc très important, sous peine de se retrouver avec une pièce à moitié finie, équipée de bric et de broc. Le recours à un pro est ici un petit plus: non seulement celui-ci pourra proposer un regard neuf sur la pièce, mais il vous donnera surtout une idée assez précise du prix à débourser pour un rendu correct et qualitatif. «Par la suite, rien ne vous oblige à poursuivre votre projet avec lui: s’il est vraiment professionnel, il comprendra parfaitement que vous n’avez pas le budget nécessaire et estimera avoir fait son travail en vous donnant un aperçu des coûts.»

Tenté par l’aventure? Voici quelques grandes règles à respecter pour différents types de réaffectation.

Le dressing

Un grand classique, qui permet d’épurer la chambre à coucher, pour en faire un lieu uniquement dédié au repos et au bien-être. «Le sur-mesure reste ici un must, mais n’a rien d’obligatoire, rassure Annick Oth. Il est possible de trouver des meubles en kit correspondant, moyennant quelques principes à respecter. » La règle d’or est d’éviter un «effet couloir», où les murs sont recouverts de meubles allant du sol au plafond: l’idéal est d’alterner placards hauts et petites commodes, voire de placer un ilot central où poser les pulls de saison, par exemple.

Attention: les meubles haut doivent s’approcher au plus près du plafond, idéalement sans laisser d’aération entre ce dernier et le sommet du placard, ce qui ne ferait que créer un nid à poussières inutilisé. «Si vous optez pour des meubles en kit, où la hauteur est prédéterminée, il pourrait être intéressant de remplir l’éventuel espace vide avec un petit caisson en OSB, par exemple».

Attention à l’éclairage: un dressing sert aussi à se mettre en confiance et à se sentir bien. Une lumière trop crue ne fera que souligner l’effet «tête blafarde» des grands matins. Pas très motivant! Prévoyez donc quelques lampes d’appoint, mais aussi quelques éléments de déco (papier peint, tapis) et touches de couleur pour renforcer l’aspect feel good.

Enfin, calculez bien l’espace des portes et l’épaisseur des meubles pour garder une facilité de mouvement… et assez de recul pour pouvoir vous observer correctement dans un grand miroir.

La chambre d’ami/chambre familiale

L’aménagement d’une chambre d’appoint sera en grande partie déterminé par le public qui la fréquentera. Il s’agit principalement d’adultes et/ou de personnes extérieures à la famille? Le défi sera ici de créer un espace suffisamment cosy, mais neutre et épuré, pour éviter que les hôtes ne ressentent la désagréable sensation d’être des intrus. Dans ce cas de figure, less is more: des couleurs douces et un ameublement succinct mais fonctionnel feront l’affaire. Un lit, deux tables de chevet avec lampes d’appoint, un espace où ouvrir la valise et déposer quelques vêtements (une table suffit souvent) et un petit fauteuil. Quant aux éléments de déco, allez-y par petites touches!

C’est tout le contraire si la chambre est avant tout (ou exclusivement) destinée à accueillir des petits-enfants: en ce cas, l’effet «capsule temporelle», la sensation de dormir sur les traces du parent, aura un succès fou. Même si un désencombrement léger s’impose, les dessins encadrés, vieilles photos, jouets et souvenirs de vos enfants devenus grands donneront une allure de coffre au trésor à la pièce. Dans le doute, préférez quand même opter pour un juste milieu, en créant une chambre d’ami où les éléments nostalgiques sont subtilement distillés…

Laissez entrer la lumière ! La réaffectation d’une pièce, ce n’est pas forcément que de l’aménagement intérieur. A l’heure où on cherche à faire pénétrer toujours plus de lumière naturelle dans les habitations, il peut aussi être intéressant de se renseigner et d’envisager l’installation de plus grandes ouvertures: en vingt ans, le secteur des fenêtres de toit ou de plateforme a par exemple connu une véritable révolution. Il n’est désormais plus du tout utopique d’envisager une baie vitrée dans les combles, un balcon accessible depuis un toit en pente, des ouvertures en hauteur contrôlables ou occultables par système sans fil... De quoi valoriser et transformer totalement un espace, pour le rendre en parfaite adéquation avec sa fonction.

Le bureau/bibliothèque

«Si vous décidez de transformer une pièce en bureau, l’idée n’est pas de le faire à moitié et de placer, comme on le fait souvent, le bureau contre le mur, estime Annick Oth. Assumez votre choix, placez votre bureau comme celui d’un ministre, au centre de la pièce, avec votre siège/fauteuil entre le mur et le bureau, avec éventuellement, de l’autre côté, un siège pour les visiteurs». Pas de soucis si le dossier est dos à la fenêtre et si vous travaillez sur écran: il existe aujourd’hui quantité de modèles de stores permettant d’éviter les reflets. La grande règle est plutôt de ne pas mettre le bureau dos à la porte, ce qui rendra désagréable toute intrusion dans «votre» espace.

Attention, si la pièce est exposée au sud: le soleil peut transformer l’espace de travail en étuve et décolorer les livres. Plus que des tentures qui ne laissent pas passer la lumière, des solutions pare-soleil sont ici indispensables.

La salle de télévision

Les télévisions modernes occupent parfois un espace démesuré (et inesthétique) dans le salon. Pour les plus cinéphiles, la création d’une pièce «salle de cinéma» peut donc être une bonne alternative. Pour y créer des conditions de visionnage optimales, privilégiez les couleurs foncées, surtout au plafond et sur les murs latéraux, pour éviter les reflets éblouissants, assurez une bonne occultation des fenêtres, prévoyez de la moquette au sol et des tentures épaisses pour absorber les réverbérations sonores, voire quelques panneaux acoustiques à fixer au plafond.

Plus besoin de vidéoprojecteur fixé au plafond ou d’écran à dérouler! Il existe désormais des vidéoprojecteurs à «focale ultra courte» capables d’afficher une excellente qualité d’image sur un mur distant de quelques centimètres. Il suffit de poser ce type de vidéoprojecteur sur un meuble bas, placé contre un mur blanc: c’est à la fois discret et efficace, même si un peu cher. Et pour un meilleur rendu, il existe désormais des peintures blanches «home cinema» à appliquer sur le mur, préservant la profondeur des noirs et des tons foncés.

La salle de hobby

Destiné à y exercer un hobby manuel (peinture, artisanat, couture...), cette chambre doit avant tout être pratique et lumineuse. L’espace de travail –le plus souvent une grande table– se doit d’être grand et central, avec de nombreux espace de rangement tout autour. Oubliez les placards fermés: pour trouver rapidement le matériel dont vous avez besoin, «rien ne vaut des étagères de style garage avec des boîtes (transparente) numérotées», suggère Annick Oth.

Les fenêtres ont ici toute leur importance: la pièce doit pouvoir être aérée facilement, pour évacuer les vapeurs de colle, de dissolvant, de peinture... De grandes fenêtres (voir encadré) permettent d’obtenir une lumière naturelle qualitative pour les travaux de précision ou impliquant de la couleur. Un soin tout particulier devra néanmoins être accordé à l’éclairage artificiel, si possible zénithal, pour limiter les ombres portées durant les saisons moins lumineuses.