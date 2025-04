Selon les experts, notre consommation de sucre ne devrait pas dépasser 50g/jour pour un adulte. Mais concrètement, à quoi cela correspond-il? Quelle quantité de sucre se cache dans les aliments du quotidien? Voici quelques repères simples pour mieux évaluer votre consommation.

Le sucre est omniprésent dans notre alimentation. On le retrouve bien sûr dans les desserts et les sucreries, mais aussi dans des plats salés en apparence inoffensifs. Pourtant, une consommation excessive de sucre représente un réel danger pour la santé. C’est pourquoi il est nécessaire de limiter sa consommation journalière. Partenamut donne quelques repères pour connaître les quantités de sucre dans plusieurs aliments.

Quels sont les effets néfastes du sucre sur la santé?

Une surconsommation de sucre peut provoquer de nombreux troubles :

problèmes de peau (acné, teint terne)

prise de poids

troubles digestifs

fatigue chronique

irritabilité

fringales incontrôlées

Sans oublier ses effets directs sur les dents et le risque accru de développer des maladies plus graves à long terme (diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, etc.). Face à ces risques, les spécialistes de la santé préconisent de limiter la consommation quotidienne de sucre.

Quelle quantité de sucre peut-on consommer par jour ?

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) recommande de ne pas dépasser 50 grammes de sucre par jour, soit l’équivalent de 12 cuillères à café pour un adulte. Cela représente environ 10 % de l’apport calorique journalier.

Mais l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) va plus loin: elle conseille de réduire cette quantité à 25 grammes par jour, soit environ 6 cuillères à café, pour limiter au maximum les risques sur la santé. Ces recommandations concernent principalement les sucres libres, c’est-à-dire les sucres ajoutés dans les aliments transformés (sodas, biscuits, sauces industrielles…) ou naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits.

Quelle quantité de sucre dans les aliments que je mange ?

Vous souhaitez limiter votre consommation de sucre? Pour ça, apprenez à calculer les quantités présentes dans les aliments. Partenamut vous donne quelques repères:

Céréales petit déjeuner (portion de 30 g): 10 g de sucre Muesli (portion de 30 g): 7,5 g Pain de mie blanc (2 tranches): 3 g Pizza préemballée (300 g): 8 g Sauce barbecue (1 cuillère à soupe): 4,5 g Ketchup (1 cuillère à soupe): 3 g Pâte à tartiner (1 cuillère à soupe): 10,5 g Yaourt aux fruits (portion de 125 g): 15 g (dont 7,5 g de sucres naturels) Soda (canette de 33 cl): 30 g Lait chocolaté (petite brique de 20 cl): 19 g (dont 10 g de sucres naturels) Jus d’orange pressé (verre de 25 cl): 21 g (sucres naturels) Chocolat noir minimum 70 % de cacao (carré de 10 g): 2 g Barre de céréales aux noix (environ 35 g): 7 g Gaufre préemballée (1 pièce): 16 g Éclair au chocolat (1 pièce): 19 g Glace/sorbet (2 boules): 15 g