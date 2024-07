5 vragen over gehoorbescherming

Op steeds meer plekken zie je oortjes opduiken als bescherming tegen te hoge decibels. Wanneer zijn ze precies nodig en wat is de beste keuze om je oren in de watten te leggen? Vijf vragen aan prof. Annick Gilles.

1 Wanneer loop je risico op gehoorschade door overdreven blootstelling aan geluid?

Niet alleen het geluidsvolume is daarbij van belang maar ook de luisterduur. Naar 80 decibel kan je, volgens de normen, veilig 8 uur per dag luisteren. Per 3 decibel dat erbij komt, moet je die veilige periode halveren. Vandaag ligt de maximaal toegelaten geluidsgrens bij festivals op 100 decibel. Bij concerten, festivals, theatervoorstellingen, waar het volume stevig kan oplopen en dus potentieel schadelijk is om er langer naar te luisteren, gebruik je best altijd gehoorbescherming.

2 Kies je voor goedkope wegwerpoordopjes of op maat gemaakte?

Er is een breed assortiment aan universele oordopjes zoals exemplaren in mousse, was, parapluvorm enz. Die filteren niet altijd even goed waardoor je een minder goede geluidskwaliteit krijgt. Bovendien is de pasvorm niet ideaal voor elke gehoorgang. Ze vallen sneller uit of sluiten minder goed af waardoor je een vals gevoel van veiligheid krijgt.

Heb je het vooral nodig om luide muziek te dempen, dan kan je ook kiezen voor universele muziekdoppen waarbij alle tonen op gelijke wijze worden gefilterd. Daardoor blijft de dynamiek en wordt de muziek niet vervormd.

Veruit de beste bescherming krijg je via oordoppen op maat, die vervaardigd worden op basis van een unieke afdruk van je oor. Die passen perfect, zitten comfortabel en geven je optimale bescherming. Doordat ze alleen de luide muziektonen dempen, kan je hiermee probleemloos nog een conversatie voeren. Maar dit vergt een investering want de prijs schommelt tussen 100 en 150 euro.

3 Draag je best zoveel mogelijk gehoorbescherming?

Neen. Gehoorbescherming is zeker niet altijd noodzakelijk en we mogen ook niet gaan overbeschermen. Beperk het gebruik tot de momenten dat je blootgesteld bent aan potentieel schadelijke geluiden zoals tijdens een voorstelling of luidruchtige werken. Of je gebruikt ze als je enkele uren geconcentreerd wil werken. Maar nadien moet je ze meteen weer uitdoen. Doordat we vandaag vaak omringd zijn door geluidsprikkels zoals het verkeer, drukke kantoorruimtes, familiebezoek of restaurants hebben sommigen de neiging om hun gehoor te blijven beschermen, maar dat is geen goed idee. Zo geef je je hersenen immers het signaal dat dit gedempte niveau het normale niveau is, wat kan leiden tot hyperacusis of overgevoeligheid. Na verloop van tijd ga je ook alledaagse geluiden niet meer kunnen verdragen. Ook dat is een fenomeen dat je moeilijk kan terugdraaien.

4 Is het een goed idee om te slapen met oordoppen?

Dat is geen probleem. Ben je hier comfortabel mee en slaap je zo dieper of beter in, doe het dan zeker. In je slaap moet je geen externe prikkels ontvangen en kan je geen overgevoeligheid uitlokken. Het kan ook helpen om beter te slapen wanneer je aan een drukke straat woont of naast een snurkende partner ligt.

5 Hoe bescherm je je gehoor als je een hoortoestel draagt?

Door het gehoorverlies heb je al een natuurlijke geluidsdemping maar vaak situeert dat verlies zich maar op bepaalde frequenties en krijg je andere tonen wel even sterk binnen. Dat kan je aanpakken via je hoortoestel wanneer dat een programma bevat om alle tonen te dempen. Ga je naar een luid concert, dan kan je je hoortoestel ook uitdoen en oordoppen gebruiken. Die mogelijkheden kan je best bespreken met de audioloog die je toestel afstelt.