Een vlotte bloedcirculatie is cruciaal voor tal van lichaamsprocessen. Wanneer de doorbloeding begint te stokken kan dat immers leiden tot een waaier aan klachten. Voeding kan helpen om je bloedsomloop te boosten. Met deze vijf simpele keuzes maak je al een verschil via je je bord.

Een manke doorbloeding komt vrij vaak voor en kan leiden tot symptomen zoals gevoelloosheid of zwelling in handen en voeten, geheugenverlies, concentratieproblemen maar ook vermoeidheid, spijsverteringproblemen, spataders of gewrichtspijn. Een optimale circulatie moet op verschillende fronten worden aangepakt.

De focus ligt daarbij op drie zaken: het verminderen van ontstekingen die tot vernauwing van de bloedvaten kunnen leiden, het verminderen van de viscositeit van het bloed (stroperigheid) en het ondersteunen van de flexibiliteit van de bloedvaten zodat die vlot kunnen uitzetten en inkrimpen.

“Dat kan je stimuleren door levensstijlaanpassingen zoals beweging, stressbeheersing, voldoende drinken, niet roken, een correct lichaamsgewicht én slimme voedingskeuzes. Heel wat soorten groenten, fruit en dranken als thee hebben een gunstig effect hierop”, weet bio-ingenieur en voedingsexpert dr. Eric De Maerteleire.

Hij selecteerde een lijst van voedingsmiddelen die we allemaal kennen en die je best verschillende malen per week op het menu zet. We lichten er vijf uit waarmee je naar eigen smaak kan variëren.

1. Gember

Deze wortel staat gekend om zijn werking tegen misselijkheid en ontstekingsziekten. Een andere belangrijke en bewezen eigenschap van deze plant is dat hij ook de doorbloeding in het lichaam stimuleert, zowel bij dieren als bij mensen. Studies toonden ook aan dat gember kon helpen bij het verlagen van een hoge bloeddruk. Hypertensie is nefast voor de bloedsomloop.

Bij een goede doorbloeding van de bloedvaten stijgt ook de lichaamstemperatuur. Om die reden werd gember van oudsher in de Chinese traditie ingezet om verkleumde ledematen en verkoudheden aan te pakken. Je kan gember op verschillende manieren verwerken in zowel koude als warme gerechten of in thee. De gunstige effecten werden al vastgesteld vanaf de inname van 5 g verse gember of 1 g gemberpoeder.

Gember stimuleert de doorbloeding en kan op verschillende manieren in gerechten verwerkt worden. © Getty Images

2. Groene bladgroenten en rode biet

Nitraat is het sleutelwoord in dit verhaal. Groene bladgroenten zoals spinazie, boerenkool, selderij maar ook rode biet zitten barstensvol met deze stof, die ze voor hun groei uit de bodem halen. Nitraten in voeding werden lange tijd met argusogen bekeken omdat ze in het lichaam omgezet kunnen worden naar nitrieten en nitrosaminen, wat potentieel kankerverwekkende stoffen zijn. “Maar de wetenschap is hierover nu veel genuanceerder, zeker als het over nitraten uit groenten en fruit gaat”, weet dr Eric De Maerteleire.

Zo bevatten groenten ook stoffen zoals vitamine C die ervoor zorgen dat deze nitraten worden omgezet naar stikstofmonoxide. Dit gas is een winner want het doet de aders uitzetten, de bloeddruk dalen en de bloedsomloop vlotter stromen.

“Sporters weten al geruime tijd dat bietensap de prestaties kan bevorderen maar ook voor ouderen, zeker degenen met een slechte doorbloeding, blijkt dit erg nuttig. Het verbetert de zuurstoftoevoer in de spieren, stimuleert de bloedcirculatie en verlaagt de bloeddruk. Dagelijks een glas bietensap drinken is dus zeker interessant.”

3. Zalm en co

Zalm, makreel, sardines, haring, sprot, ansjovis… Alle vette vissen bulken van de omega 3 vetzuren en deze stoffen boosten de bloedcirculatie en werken ontstekingsremmend. Omega 3 vetzuren gaan ook samenklontering van de bloedplaatjes tegen wat kan leiden tot het ontstaan van bloedklonters.

Het helpt bovendien ook om het bloed ‘dunner ‘ te houden zodat het beter stroomt. Daarnaast werd ook een verband aangetoond tussen omega 3 vetzuren en bloeddrukverlaging en een betere bloeddoorstroming in de skeletspieren tijdens en na het sporten, wat het herstel een duwtje in de rug geeft. Kies dus minstens wekelijks voor een portie vette vis van zo’n 150 à 300 gram.

4. Cacao en donkere chocolade

Leuk nieuws voor alle chocolovers want ook cacao heeft ontstekingsremmende en antioxiderende effecten. Dat is te danken aan de aanwezigheid van een groep sterke antioxidanten (flavonoïden) die de cardiovasculaire gezondheid bevorderen.

Je moet dan wel kiezen voor zwarte chocolade (min. 70 % cacaomassa) want in melk- of witte varianten zitten deze antioxidanten nauwelijks tot niet. Een brokje van 20 gram, liefst te nemen tussen de maaltijden, is al voldoende.

Ze zijn niet alleen smaakvol en prachtig om te zien maar granaatappelen bulken ook van de gunstige polyfenolen. © Getty Images/500px

5. Granaatappel

De pitjes en het sap van deze vrucht zijn een rijke bron van verschillende zogeheten polyfenolen en het is aangetoond dat deze stoffen een antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen hebben. Verschillende onderzoeken hebben vastgesteld dat granaatappels de bloeddoorstroming en de zuurstoftoevoer naar de spieren kunnen versterken.

Verder helpt granaatappelsap ook om de bloeddruk te doen dalen. Zowel de sappige pitjes, granaatappelsap als de supplementvorm hebben deze gunstige effecten. De vrucht zelf is niet altijd beschikbaar en op zo’n momenten is granaatappelsap een prima alternatief. “Een paar keer per week een glas ervan drinken is een goede gewoonte”, weet Eric De Maerteleire.

Bron: Feiten en fabels over voeding en gezondheid, Eric De Maerteleire, uitgeverij Manteau, isbn 9789022337844